Así es el nuevo modelo de gestión de las colonias felinas en A Coruña 

Un momento de la presentación del nuevo modelo de gestión de colonias felinas, esta mañana, en el Fórum Metropolitano Quintana

Según los datos de la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de A Coruña de 2025, conviven un total de 28 colonias felinas en todo el municipio. Todas ellas son supervisadas y gestionadas gracias a los voluntarios y amantes de estos animales, que se encargan de que estén bien alimentados y esterilizados. No obstante, con el objetivo de dar un paso más allá en la gestión de estas colonias, el Gobierno local ha creado un mapa interactivo que permite al público un seguimiento de estos gatos y un software específico -y pionero en España-, que espera funcionar "de forma inminente".

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Así lo explicaron en la mañana de este sábado técnicos de Medio Ambiente en la presentación del nuevo modelo de gestión de las colonias felinas en la ciudad, con motivo de la tercera edición de las Jornadas Urbandog. En la inauguración de Urbandog, en el Fórum Metropolitano, participó la concejala Yoya Neira, quien explicó que esta nueva iniciativa permitirá pasar " dunha xestión reactiva a unha xestión estratéxica". Este nuevo plan, según explicaron, permitirá conocer con mayor precisión la situación de las colonias felinas, reforzar su seguimiento y garantizan una actuación coordinada entre os servicios municipales, el voluntariado, las entidades colaboradoras y los profesionales veterinarios.

Las novedades

Entre las principales novedades está el mapeo de las colonias y gatos comunitarios existentes en la ciudad para proceder con su identificación y monitorización, lo que permitirá aplicar el método CER -captura, esterilización y devolución, y devolverlos a sus colonias de forma controlada- de forma más eficaz. Del mismo modo, el nuevo modelo refuerza la formación de voluntarios. Los cursos, en los que ya hay 130 personas matriculadas, comenzarán el próximo lunes 5 de octubre.

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Tal y como apuntaron los técnicos municipales, la clave del nuevo modelo está en la implementación de un software específico, que permitirá geolocalizar las colonias felinas, digitalizar la información disponible y gestionar incidentes en tiempo real con mayor eficiencia. El contrato de este servicio, que salió a licitación el pasado mes de septiembre y cuenta con un presupuesto de 37.000 euros, actualmente se encuentra pendiente de adjudicación.