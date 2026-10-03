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A Coruña

El instituto de Zalaeta retoma las obras de la retirada de amianto de su tejado

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
03/10/2026 11:00
Comienza la retirada del amianto en el Instituto de Zalaeta, este sábado
Los operarios, esta mañana, en el tejado del instituto 
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La mañana de este sábado un grupo de operarios ha comenzado a retirar el tejado de amianto del IES Ramón Menéndez Pidal, popularmente conocido como instituto de Zalaeta, tras múltiples protestas y llamadas de atención desde el AMPA y la misma institución.   

Las familias habían anunciado el pasado martes una nueva movilización para el lunes 5 de octubre en los edificios de Monelos. Habrá que esperar a que el AMPA notifique si la acción se realizará igualmente o se detendrá ante el inicio de las obras.  

Un momento de la anterior concentración, en ZalaetaProtesta a las puertas del instituto de Zalaeta en el primer día de curso porque la Xunta paraliza las obras de retirada de amianto

Las familias del instituto de Zalaeta volverán a las movilizaciones el próximo lunes

Más información

Hace tres semanas, el instituto de Zalaeta inició el nuevo curso con andamios por las obras que amerita el edificio para estar en óptimas condiciones, entre ellas, esta retirada de amianto del tejado. 

En ese momento, más de un centenar de familias se concentraron a las puertas del centro ante la "falta de información" de la administración autonómica respecto a la adecuación del local. A partir de ahí, realizaron varias protestas por el mismo problema, que este sábado ha comenzado a resolverse. 

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