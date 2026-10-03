ef business school abre su nuevo curso de másteres en Oleiros

El presidente del Grupo Educativo, Venancio Salcines, en la inauguración Cedida

El campus de ef business school en Oleiros acogió, la tarde del viernes, el acto inaugural del curso de másteres y posgrados 2026/2027, con el que la escuela de negocios de efbs Grupo Educativo dio la bienvenida a los alumnos que iniciaron el sábado oficialmente su formación. Al acto asistieron el presidente del Grupo Educativo, Venancio Salcines; la directora general, Inés Salcines; y representantes del equipo académico y del Departamento de Empleabilidad y Desarrollo Profesional, que acompañará a los estudiantes durante todo el curso.

Uno de los momentos centrales de la jornada fue la participación de dos antiguos alumnos de la escuela, que compartieron con la nueva promoción cómo su paso por ef business school influyó en su desarrollo profesional. Pablo Figueiras, de la promoción 2022/2023 del Máster en Marketing Digital, repasó cómo aquella etapa marcó un punto de inflexión en su trayectoria profesional.

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Por su parte, Álvaro Cochón, del MBA de la promoción 2024/2025, relató su experiencia en el programa y cómo esa visión transversal del negocio le ha acompañado desde entonces en su carrera. Ambas intervenciones sirvieron para situar a los nuevos alumnos ante lo que les espera en las aulas.

Tras las presentaciones institucionales, los estudiantes participaron en una jornada de dinámicas de grupo pensada para romper el hielo entre compañeros de distintos másteres y empezar a trabajar en equipo desde el primer día. La jornada se cerró con un tardeo informal entre toda la nueva promoción, antes de arrancar este sábado la actividad lectiva con la presentación de cada profesor y tutor responsable de su máster correspondiente.

La directora general, Inés Salcines, también dio la bienvenida al nuevo alumnado Cedida

La nueva edición cierra así su proceso de admisión con una respuesta muy positiva por parte de los profesionales gallegos interesados en especializarse, en una escuela que acumula cuatro años consecutivos en el ranking Forbes de Mejores Escuelas de Negocio (2023-2026) y que en la edición de 2026 figura reconocida en cuatro categorías.

El catálogo de másteres y posgrados de ef business school para el curso 2026/2027 incluye: Executive MBA, Máster en Tributación y Asesoría Fiscal, Máster en Finanzas Corporativas, Máster en Recursos Humanos y Analítica de Personas, Máster en Control de Gestión & Business Analytics, Máster en Data Science & Analítica de Negocio, Máster en Marketing Digital, Máster en Dirección de Proyectos con certificación PMP®.

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"Desde una perspectiva estratégica, el primer día de un máster marca ya el tipo de profesional en el que uno se va a convertir. Por eso para nosotros no es solo un acto de bienvenida: es el punto de partida de un rigor académico que conecta directamente con el tejido empresarial gallego", señaló Venancio Salcines durante el acto.

Por su parte, Inés Salcines destacó el papel del acompañamiento individual a lo largo del curso: "Al final, nadie hace un máster por amor al arte. Lo que busca la gente es desarrollarse profesionalmente, y nuestra labor es acompañarles desde el primer día, como haría un manager con su equipo, para que cada paso que den tenga un para qué claro."

Antiguos alumnos contaron su experiencia Cedida

ef business school, con campus en Oleiros, cuenta con más de 20 años de trayectoria formando a profesionales gallegos y un Departamento de Empleabilidad y Desarrollo Profesional dedicado a acompañar a cada alumno en su desarrollo de carrera.