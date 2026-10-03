Recreación virtual del proyecto de Monte Mero Cedida

Cuatro ofertas ha recibido la Xunta de Galicia para el lote de A Coruña: SUD Monte Mero, donde se prevé la construcción de 4.397 viviendas. Esas cuatro forman parte de las 19 ofertas de empresas recibidas para llevar a cabo la redacción de los proyectos de urbanización de los siete Proyectos de Interés Autonómico (PIA) que ya tienen aprobación inicial.

Tal y como ha trasladado el Gobierno gallego en nota de prensa, el importe total de licitación de este contrato, dividido en siete lotes, ronda los 6,4 millones de euros (6.366.604,24 euros).

Asimismo, tres ofertas de empresas al lote 3, correspondiente a Arteixo. A Baiuca-Penouqueira, donde se prevén 160 viviendas; y otras tantas (tres) al lote 5, Ourense. SU1 Escorial-Vinteún, donde se prevén 1.435 viviendas.

Todo ello con el objetivo de que las obras de urbanización se puedan licitar en 2027, una vez aprobados los proyectos y adquiridos los terrenos.

En Galicia

Además de para el lote 2 de A Coruña, se presentaron cuatro ofertas al lote 1, para el desarrollo del PIA de Santiago en Mallou, donde están previstas 3.609 viviendas.

Dos ofertas, en cada caso, fueron las recibidas en el lote 4, en Lugo: SR-5 Sagrado Corazón, con 1.265 viviendas previstas; y en el lote 7, en Vigo: SUB 405 Ofimático, donde se prevén 2.000 viviendas.

A mayores, se recibió también una oferta en el lote 6, que se corresponde con el desarrollo de suelo en Pontevedra, SB2-Fase II y SB5 (San Mauro), donde se prevén 2.010 viviendas.

En total, los siete PIAs para los que se licita la redacción del proyecto de urbanización albergarán 14.876 viviendas. En todos los ámbitos, el 80% de las viviendas que se construirán serán protegidas y el 20 por ciento restante, libres.