Casi el 80% del suelo residencial de Xuxán ya se ha movilizado
La Xunta acaba de adjudicar la redacción del proyecto de 264 pisos por 1,2 millones de euros
El consello de administración de la Sociedade de Vivenda Pública de Galicia (Vipugal) adjudicó el contrato para la redacción del proyecto de 264 viviendas sociales en Xuxán. El contrato se adjudica a Día & Díaz Arquitectos, por importe de 1,2 millones de euros, de manera que el año que viene podrán comenzar las nuevas promociones en el más reciente barrio de la ciudad. No solo la Xunta, sino también el sector privado, están construyendo cada vez más en este suelo que ha tardado 30 años en desarrollarse. La urbanización se completó en julio de 2024 y ha supuesto un acicate para los promotores que aún tenían suelo disponible en la zona. Casi el 80% del suelo residencial de Xuxán ya se ha movilizado.
Hay que tener en cuenta que la mitad de los solares destinados a la construcción de vivienda eran de propiedad pública, pero todos los de uso terciario (es decir, los que solo se podían emplear para comercios y oficinas) pertenecían a la Xunta. Es una resabio del tiempo en que Xuxán se denominaba Parque Ofimático y se había proyectado como un barrio de negocios pero ahora lo que se necesita, más que nunca, es vivienda. Sin embargo, el reciente cambio en el Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) ha permitido cambiar su función y ya se podrán construir allí 520 viviendas, de las que estas 264 serán las primeras. La Xunta tiene en A Coruña 1.041 viviendas de promoción pública en desarrollo, incluidas las 264 cuya redacción de proyecto se licitó ayer. De ese total, 941 se construyen en parcelas propiedad de la Xunta y las 100 restantes en parcelas cedidas por el Gobierno local. En total serán cerca de 1.300 viviendas públicas a las que hay que sumar otras mil de promoción privada.
Según las estimaciones del secretario de Aproinco, casi la mitad de las promociones son de la empresa privada, y hay varias licencias más pedidas. El secretario general de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Coruña (Aproinco), Juan José Yáñez, reconoce que el sector privado ha ido a la zaga durante mucho tiempo del público, dado que necesita más garantías, no solo económicas, sino legales.
Los promotores recuerdan que tuvieron que ir a juicio contra el Gobierno de Javier Losada que les obligaba a urbanizar la zona en plena crisis. “Hasta que la urbanización estuviese completamente terminada, y no solo terminada, sino consolidado el barrio, pues prisas, después de casi 30 años, las justas”, explica el experto, que señala que incluso las cooperativas pueden ser más laxas con los plazos o ir añadiendo miembros al proyecto con el paso del tiempo, mientras que una inmobiliaria no puede arriesgarse a un edificio medio vacío. “El inmueble más grande, el del centro, ya se está terminando, y Loureda ha hecho ya dos o tres promociones enteras”, señala Yáñez.
Hasta la siguiente década
Es difícil calcular cuándo las grúas y los andamios se retirarán de Xuxán y el barrio podrá darse por concluido. Muy probablemente, seguirán trabajando hasta bien entrada la siguiente década. La Xunta está empleando un nuevo sistema de construcción a base de prefabricados, llamado técnica industrializada, para acelerar el proceso y será probablemente el que use para levantar estas 264 nuevas viviendas, pero existen otros inconvenientes.
El mes pasado, el Ayuntamiento concedió una prórroga de un año a la obra de un bloque de edificios de 50 pisos. Una de las razones que alegaba la constructora es que el año pasado había llovido mucho, pero la otra es que han encontrado más granito de lo que esperaban en el subsuelo. En Xuxán, donde el suelo es muy irregular. El resultado es que casi ninguno de los edificios que se han levantado se ha rematado en plazo.
Por supuesto, antes de construir un edificio de cero, es necesario encargar un informe geotécnico para conocer la calidad del suelo, pero este consiste en unas cuantas catas. Esto quiere decir que el terreno puede ser muy distinto unos metros más allá. Todos los constructores tienen que enfrentarse a este problema. A veces hay que hacer voladuras, y eso requiere un proyecto propio. Otras veces hay que cambiar la maquinaria contratada, y esta no siempre está disponible. El resultado no solo es un sobrecoste, sino también mucho dinero desperdiciado.
Una vez concluido el inmueble, los retrasos continúan. Normalmente, por la conexión a la red eléctrica, que a veces se demora meses, como ocurrió en el caso de varias cooperativas de Xuxán, recuerda Yáñez. El régimen es casi de monopolio bajo el que opera Naturgy. Pero, a pesar de todas las dificultades, las obras avanzan, cada año más gente reside en Xuxán, y la ciudad crece para dar abasto a tanta demanda de vivienda.
El PP critica al PSOE y al BNG por no ceder parcelas a la xunta
El PP critica que tanto el PSOE como el BNG votasen en contra de “construir más viviendas” en la ciudad en el pleno del jueves. “Socialistas y nacionalistas votaron contra la moción que presentó el PP para que el Gobierno municipal cediese parcelas a la Xunta para que construya más viviendas públicas, que debería ser la prioridad de todas las administraciones en estos momentos, con los 3,6 millones de euros que el del Estado anunció que va a transferir el Gobierno autonómico. La Xunta ya tiene en marcha cinco mil viviendas en Xuxán, Monte Mero y otras ubicaciones”, resumió ayer el PP. “Poco les duró el paripé de la ruptura porque enseguida se dieron la mano para seguir perjudicando a los coruñeses con sus decisiones y negarse a ampliar el parque de viviendas públicas. Con la propuesta de Rey para los fondos estatales no se construye ninguna vivienda nueva. Una Inés Rey que tampoco alegó a la forma de repartir el dinero que recoge el decreto”, concluyó.