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A Coruña

Vegalsa-Eroski comparte con la alcaldesa de A Coruña su contribución al tejido económico y social de la ciudad

La compañía tiene una sólida presencia en el ayuntamiento coruñés

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
02/10/2026 13:52
Inés Rey en Eroski
Inés Rey visitó el corazón operativo de la empresa gallega de distribución alimentaria, ubicado en el Polígono de A Grela
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La compañía gallega de distribución alimentaria Vegalsa-Eroski compartió con la alcaldesa de A Coruña su contribución al tejido económico y social de la ciudad. Lo hizo durante la visita de ayer de Inés Rey a la sede central de la empresa ubicada en el polígono de A Grela, donde fue recibida por el director general de la compañía, José Manuel Ferreño, junto a miembros del Comité de Dirección. 

Durante la visita, la alcaldesa, acompañada por el concejal de Educación, Formación e Innovación Tecnológica, Juan I. Borrego y la directora del área de Plan Estratégico, María Rivas, recorrió las instalaciones corporativas de la compañía y tuvo ocasión de conocer de primera mano la actividad que desarrollan los distintos equipos que integran la organización, así como saludar a parte de la plantilla. 

Posteriormente, se reunió con el Comité de Dirección de Vegalsa-Eroski quien le trasladó la evolución de la compañía, sus líneas estratégicas de actuación y el impacto de su actividad en el desarrollo económico y social de la ciudad. 

Inés Rey visita Eroski
Inés Rey visitó el corazón operativo de la empresa gallega de distribución alimentaria, ubicado en el Polígono de A Grela
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La compañía tiene una sólida presencia en el ayuntamiento de A Coruña, donde cuenta con una red comercial de 25 establecimientos bajo las enseñas Eroski, Autoservicios Familia y Cash Record, que suman una superficie comercial de más de 22.400 metros cuadrados y genera empleo para más de 1.300 personas trabajadoras entre tiendas, sede y plataformas.

La visita concluyó con un recorrido por el establecimiento Cash Record Coruña, especializado en el canal HORECA (Hoteles, Restaurantes y Cafeterías), donde la alcaldesa pudo conocer el funcionamiento de este formato comercial y saludar al equipo del centro.

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