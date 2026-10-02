Una pasarela de moda especial en A Coruña con cuadros andantes

Gosia Trebacz, en el Circo de Artesanos, momentos antes de los desfiles Carlota Blanco

El Circo de Artesanos se convirtió este viernes en una auténtica pasarela de moda única. Única porque así eran las prendas que se lucieron en el salón de actos de la entidad recreativa.

Se trató de un acto organizado en torno a la inauguración de la exposición multidisciplinar ‘Entran’, de Gosia Trebacz, que antes del acto, destacaba que iba a ser un “desfile muy chulo, alternativo”.

Se refería a los dos desfiles, primero el de Anhedonia, “una joven promesa” que mostró sus prendas al público del Circo de Artesanos. “Ella es arte puro, cose unas piezas preciosas”, cuenta Trebacz sobre la joven creadora a la que conoció a través de su hijo: “Ella es surfera como él, así la conocí y le compré dos cazadoras que me encantaron”.

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Su pasarela, en cambio, era diferente. Por un lado, por los modelos elegidos: “Son todos gente muy cercana, mis amigos y familiares”, cuenta Trebacz, que pone el foco también en las prendas. “Esa es la primicia, porque nunca lo he hecho, como soy una artista todoterreno, multidisciplinar como digo siempre”, explica, pasando a referirse a la ropa mostrada: “Son cuadros que están pintados en soportes diferentes, en este caso prendas, todo lo que encuentro que me pueda servir para pintar... quedan prendas superchulas”, asegura, recalcando un aspecto importante de esta aventura, su aportación ecológica. “El tema textil es un tema muy, muy sangrante y muy peligroso para la Tierra”, apunta.

No es algo que haya surgido ahora, aclara, “yo pinto mis propias prendas desde hace 20 años”. ¿Y por qué pintarlas?, se pregunta, “porque cuando iba a las tiendas y me gustaba algo, a veces me parecía un poquitito caro o me chirriaba y decía ‘yo esto lo haría de esta otra manera’, entonces empecé a pintar la ropa para mí, para ir yo toda guapa, como a mí me gusta”, comenta sonriente. “Mi madre siempre me decía de broma: ‘Te adelantas a las tendencias, lo que llevas tú luego se pone de moda’”.

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Así, en sus prendas plasma sus inquietudes, su creatividad. Pero, claro, una vez empezó a mostrar cada vez más sus creaciones, “en bodas, fiestas... todo el mundo me decía ‘¡qué bonito!’ y me empezaban a preguntar si les vendería alguna camiseta”. “Empecé a vender alguna por presión”, comenta entre risas, recordando encargos para Navidad o algún regalo “distinto”. “Ahí empecé a pintar, a pintar y a pintar y ahora entras a mi estudio y parece más el de una modista que el de una pintora”, comenta.

Y es que Gosia Trebacz reconoce que cuando se obsesiona con algo, se convierte en una suerte de “atracón”, aunque desvela que son temporales: “Se me acaban quitando”. “Cuando me da por los vídeos, son todo vídeos; cuando toca fotografía, son todo fotos... Tengo que frenar un poco porque soy un poco compulsiva con lo que hago”, reconoce entre risas.

Incluso mientras se encontraba preparando el desfile del Circo de Artesanos apunta que hubo gente que vio las piezas y les llamó la atención. “Mi hijo me contó que pasó un skater que las vio y le gustaron, eso es lo que más me gusta, que las prendas gusten y las quieran tanto las mujeres elegantes de Coruña, de toda la vida, como los jóvenes, para vestir en plan informal o elegante, hay de todo”, apunta Gosia Trebacz.