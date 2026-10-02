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A Coruña

Una carrera en la que cada vuelta ayuda a quienes viven en la calle

Doda Vázquez
Doda Vázquez
02/10/2026 16:49
Un instante de la carrera solidaria del colegio Franciscanos
Un instante de la carrera solidaria del colegio Franciscanos
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Correr es un ejercicio sanísimo que ayuda a los más pequeños a estar en forma, a tener mejor coordinación y a divertirse. Si, además, la carrera es solidaria, mejor que mejor. Esta última vertiente es la que han elegido en el colegio Franciscanos para conmemorar los 800 años del tránsito de San Francisco, que se cumplen este sábado, 3 de octubre. 

La carrera, que se celebró este viernes con estudiantes de entre cuarto de Primaria y cuarto de ESO, se desarrolló dentro de un circuito, con una serie de 'patrocinadores' (que suele ser la propia familia del atleta) que contabilizaban las vueltas para decidir su aportación. "Es una forma de incentivarles", afirma el profesor David López

Además de hacer deporte, la carrera tiene un fin solidario: la recaudación irá destinada a la asociación Boa Noite, que se encarga de atender a personas que duermen en la calle. "Todos los viernes sale un grupo a llevarles bocadillos y alguna bebida caliente pero, sobre todo, a hacerles compañía, que es el objetivo principal", explica López. 

No es la primera vez que se organiza esta carrera pero este año se ha recuperado aprovechando que el Papa ha declarado el Año Jubilar Franciscano. "Esto significa que toda persona que vaya a una iglesia franciscana, se confiese y comulgue recibe la indulgencia", comenta David López. 

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