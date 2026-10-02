Trasladan al Chuac en estado grave al conductor del camión incendiado en la AP-9

Hospital Universitario de A Coruña, Chuac Archivo El Ideal Gallego

Los servicios de emergencia han trasladado en estado grave al conductor del camión que a primera hora de esta mañana volcó en la AP-9, en el término municipal de Pontevedra, y acabó envuelto en llamas, provocando un corte total de la autopista.

Según han informado fuentes de la Guardia Civil, el conductor ha sido evacuado al centro hospitalario Juan Canalejo, en A Coruña, con quemaduras en el 38 por ciento de su cuerpo, aunque no se teme por su vida.

El accidente del camión, que transportaba cerveza, se produjo sobre las 07.22 horas, cuando el vehículo sufrió una salida de vía, volcó y comenzó a arder en el kilómetro 123,1, a la altura de la parroquia de Alba.

Como consecuencia del siniestro, la circulación fue interrumpida en ambos sentidos de la AP-9 (A Coruña-Tui) y se establecieron desvíos en los puntos kilométricos 119 y 129, en sentido Creciente.

A las 08.05 horas se habilitó el carril derecho en sentido A Coruña, aunque la circulación continúa generando problemas en sentido Tui, donde uno de los carriles permanece inhabilitado, y las previsiones es que continúe así varias horas más, según la Guardia Civil, debido a la caída de la carga del camión y del estado del depósito de gasóleo.