Salvamento remolca a un pesquero sin gobierno a dos millas de la Torre de Hércules

Una imagen referencial del puerto de Oza l Quintana

Salvamento Marítimo ha remolcado este viernes a un pesquero que se encontraba sin gobierno a 2,1 millas de la torre de Hércules, en A Coruña.

Según ha informado el servicio de emergencias, el pesquero tiene 10,6 metros de eslora y en él navegaban dos tripulantes.

Tras recibir el aviso de la embarcación, el Centro de Coordinación de Salvamento de A Coruña movilizó a la 'Salvamar Betelgueuse', que lo remolcó al muelle de Oza.