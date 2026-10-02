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A Coruña

Salvamento remolca a un pesquero sin gobierno a dos millas de la Torre de Hércules

Europa Press
02/10/2026 17:40
Vista del puerto de OzaVistas del muelle de Oza, donde se instalará la planta de residuos de Limpoil
Una imagen referencial del puerto de Oza l
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Salvamento Marítimo ha remolcado este viernes a un pesquero que se encontraba sin gobierno a 2,1 millas de la torre de Hércules, en A Coruña.

Según ha informado el servicio de emergencias, el pesquero tiene 10,6 metros de eslora y en él navegaban dos tripulantes.

Tras recibir el aviso de la embarcación, el Centro de Coordinación de Salvamento de A Coruña movilizó a la 'Salvamar Betelgueuse', que lo remolcó al muelle de Oza.

Rescatan en helicóptero a los 17 tripulantes de un pesquero gallego tras embarrancar en la costa de Escocia

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