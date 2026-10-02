Policías salvan a un menor fugado de un centro que pretendía ahorcarse del puente de A Pasaxe 

Foto de archivo de Policía Nacional EC

Agentes de la Policía Nacional y Local salvaron in extremis a un menor de quince años que estaba a punto de ahorcarse de una barandilla del puente de A Pasaxe. Los hechos ocurrieron en la noche del miércoles al jueves. Un aviso llevó a una patrulla al lugar y descubrieron al quinceañero sentado en la barandilla, de la que lo apartaron al agarrarle por sorpresa.

Fueron momentos muy críticos: los patrulleros recibieron el aviso de la sala del 091 pasados unos minutos de las diez de la noche del miércoles, y cuando llegaron, se encontraron en el puente al menor. Sus piernas colgaban de la barandilla y una cuerda rodeaba su cuello.

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Aproximándose en silencio, uno agente municipal logró aferrarle el brazo izquierdo y un Nacional, el derecho, mientras un tercero le agarraba los hombros. Un cuarto metió las manos por la barandilla y le inmovilizó los pies. De esta manera, impidieron que pudiera lanzarse al vacío.

El menor forcejó para librarse, tratando de tirarse por el exterior, pero los policías lo tenían bien sujeto. Después de intentarlo varias veces, consiguieron ponerlo a salvo en la acera y uno de los policías cortó la cuerda. Permaneció el en suelo hasta la llegada de una ambulancia. Los agentes sospechan que podía estar drogado.

Averiguaciones posteriores de la Policía Nacional descubrieron que el joven estaba ingresado en el centro de menores de La Milagrosa, en Carballo, y que iba a ser trasladado a Montealegre (Ourense), lo que habría motivado su fuga. El quinceañero fue ingresado en el Hospital. En cuanto a los policías que lo salvaron, sufrieron algunos golpes por el forcejo.