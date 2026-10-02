Pandemias como el covid, un riesgo a debate en un encuentro en la UDC: “El peligro es real”

El virólogo alemán Felix Drexler Cedida

Experiencias traumáticas para la humanidad como la pandemia del covid o la reciente crisis del hantavirus han desatado una contundente respuesta del mundo investigador. El Citic de la UDC acoge así desde ayer y hasta mañana un encuentro del Consorcio ZOE (Emergencia zoonótica a través de ecosistemas forestales degradados y restaurados), una iniciativa de la UE que reúne a investigadores de diversas universidades (entre ellas la UDC) para entender mejor las zoonosis. Es decir: las enfermedades infecciosas que se transmiten de animales a seres humanos. Uno de los expertos más destacados es el alemán Felix Drexler, virólogo en el Charité de la Universidad de Berlín, para quien el riesgo de vivir algo similar de nuevo debería servir de advertencia: “El peligro es real”.

“El covid o el hantavirus han sido avisos para que organismos como la UE hayan llamado a crear proyectos para entender cuáles son los factores que ayudan a los patógenos a emerger”, explica. No hay una fórmula mágica para saber cómo afectan los cambios que produce la humanidad al ecosistema o qué virus pueden hacer aparecer, pero el proyecto ZOE aborda este tema a través de la investigación sistemática de lo que llama “grados de disturbio”. "Tenemos la hipótesis de que algo les pasa a los patógenos si se cambia la biodiversidad. Si colocas, por poner un ejemplo, un hotel en una zona que antes era salvaje, unos patógenos que antes estaban tranquilos en sus anfitriones silvestres (murciélagos, roedores, lo que sea) pueden desbalancearse por ese impacto de la actividad humana”, resume Drexler.

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El experto indica que siempre ha habido zoonosis, pero en la actualidad ha habido un repunte. “Esto se atribuye a factores como la perturbación del hombre en la naturaleza o la sobrepoblación, que causa que en las periferias de las grandes ciudades se creen grandes superficies de ganado para alimentar a las personas, lo que crea un ecosistema que puede amplificar los patógenos al meter a 20.000 piezas de ganado en un solo local”, ejemplifica.

Entender el ecosistema

Con consecuencias como el covid: “El covid fue muy viral, pero no muy letal. Que la humanidad se enfrente a un nuevo patógeno al que es muy susceptible, porque no tiene aún inmunidad o resistencia en la población, es un peligro real”. “Los patógenos se transmiten muy fácil, la suerte que tuvimos con el covid es que es poco patogénico. El brote de ébola del Congo, que también es con toda probabilidad una zoonosis, es peor”, asegura.

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El proyecto ZOE, por tanto, tiene como objetivo entender para poder prevenir. “Todo esto tiene la esperanza de aplicar el conocimiento a la prevención de futuras pandemias y epidemias, y poder ayudar por ejemplo a desarrollar vacunas”, propone. “Si nosotros descubrimos que invadiendo el ecosistema natural haremos surgir tal patógeno, es importante de cara a la política: no es solo defender el medio ambiente porque es bonito o porque produce el oxígeno necesario para vivir, que son argumentos igual de válidos, sino porque realmente mantenerlo es importante para proteger a las futuras generaciones de otras pandemias”, explica.

Ayuda el carácter multidisciplinar del proyecto. Equipos investigadores han trabajado en países como Guatemala o México con animales transmisores como roedores o murciélagos que virólogos como Drexler investigan, para que luego grupos como el de la UDC, liderado por la investigadora Adina Dumitru, analicen el impacto del ser humano en el ecosistema y descubran si ha habido cambios en años recientes. “Juntos desarrollamos un conocimiento del ecosistema. Para eso estamos en A Coruña, para compartir experiencias y mejorar nuestro trabajo, que en mi opinión está yendo muy bien, pues contribuimos a un conocimiento necesario si queremos evitar otra pandemia”, sentencia.