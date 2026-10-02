Los trenes AVE circularán entre A Coruña y Vigo a partir del 15 de octubre 

Viajeros, a su llegada a la estación de tren de A Coruña Patricia G. Fraga

Las mejoras en el Eje Atlántico -corredor de Media Distancia con mayor número de viajeros en 2024- ya tienen fecha y hora. Y es que, después de que Renfe anunciase la inminente puesta en marcha de nuevos servicios, ampliación de trenes y más plazas en el trayecto entre A Coruña y Vigo, muchos usuarios aguardaban impacientes por los cambios en la línea. Este nuevo ‘Plan Galicia’, que comenzará a funcionar a partir del próximo viernes, 15 de octubre, pondrá a circular por primera vez entre las dos grandes urbes de Galicia trenes de la serie 106 (actuales AVE) y aumentará en un 24% las plazas en el corredor gallego.

Desde el próximo 15 de octubre, el servicio 9073 A Coruña-Vigo, con salida a las 07.00 horas, pasará a realizarse con material de la serie 106 (más de 500 plazas por tren), mejorando la oferta a primera hora de la mañana. Además, se crea un nuevo servicio entre Vigo y A Coruña a las 09.00 horas, con otro medio millar de plazas ofertadas. También se sustituirán por material ‘AVE’ los convoyes de los servicios 9123 entre la urbe herculina y la olívica y 9132 en sentido inverso, cuyas salidas se adelantan a las 11.30 horas y las 13.15 horas, respectivamente.

El tren 9083 entre A Coruña y Vigo, con salida a las 08.00 horas, también verá incrementada su capacidad gracias a la circulación en doble composición, lo que permite reforzar otro de los trenes con mayor utilización de la jornada. Para reforzar las plazas y el horario de primera hora también se aprovechará las sinergias (plazas aprovechables entre las ciudades gallegas, antes de ir a Madrid) con el AVE 4464 de las 06.00 horas, que parte desde Urzaiz dirección Madrid, que pasará a ofertar plazas de media distancia entre la ciudad viguesa y Santiago. Otra mejora que contempla esta medida es la implantación de otro nuevo servicio entre A Coruña y Vigo a las 20.00 horas para ampliar las opciones de movilidad en la franja de tarde-noche y facilitar los desplazamientos de regreso.