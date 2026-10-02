Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Los trenes AVE circularán entre A Coruña y Vigo a partir del 15 de octubre 

Renfe pone en marcha el ‘Plan Galicia’, con la creación de dos nuevos servicios y un aumento del 24% en sus plazas

Dani Sánchez
Dani Sánchez
02/10/2026 10:34
Estación de tren
Viajeros, a su llegada a la estación de tren de A Coruña
Patricia G. Fraga
beowner620V2
COLIMA 620
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

Las mejoras en el Eje Atlántico -corredor de Media Distancia con mayor número de viajeros en 2024- ya tienen fecha y hora. Y es que, después de que Renfe anunciase la inminente puesta en marcha de nuevos servicios, ampliación de trenes y más plazas en el trayecto entre A Coruña y Vigo, muchos usuarios aguardaban impacientes por los cambios en la línea. Este nuevo ‘Plan Galicia’, que comenzará a funcionar a partir del próximo viernes, 15 de octubre, pondrá a circular por primera vez entre las dos grandes urbes de Galicia trenes de la serie 106 (actuales AVE) y aumentará en un 24% las plazas en el corredor gallego.

Desde el próximo 15 de octubre, el servicio 9073 A Coruña-Vigo, con salida a las 07.00 horas, pasará a realizarse con material de la serie 106 (más de 500 plazas por tren), mejorando la oferta a primera hora de la mañana. Además, se crea un nuevo servicio entre Vigo y A Coruña a las 09.00 horas, con otro medio millar de plazas ofertadas. También se sustituirán por material ‘AVE’ los convoyes de los servicios 9123 entre la urbe herculina y la olívica y 9132 en sentido inverso, cuyas salidas se adelantan a las 11.30 horas y las 13.15 horas, respectivamente.

El tren 9083 entre A Coruña y Vigo, con salida a las 08.00 horas, también verá incrementada su capacidad gracias a la circulación en doble composición, lo que permite reforzar otro de los trenes con mayor utilización de la jornada. Para reforzar las plazas y el horario de primera hora también se aprovechará las sinergias (plazas aprovechables entre las ciudades gallegas, antes de ir a Madrid) con el AVE 4464 de las 06.00 horas, que parte desde Urzaiz dirección Madrid, que pasará a ofertar plazas de media distancia entre la ciudad viguesa y Santiago. Otra mejora que contempla esta medida es la implantación de otro nuevo servicio entre A Coruña y Vigo a las 20.00 horas para ampliar las opciones de movilidad en la franja de tarde-noche y facilitar los desplazamientos de regreso.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, durante su comparecencia este jueves en el Pleno del Congreso

Bustinduy dice que están preparados para elecciones y serán un referéndum sobre vivienda
EFE
Coche empotrado tras una persecución policial en Betanzos

La banda detenida en Betanzos robaba pisos por el método de la siembra
Abel Peña
Estación de tren

Los trenes AVE circularán entre A Coruña y Vigo a partir del 15 de octubre
Dani Sánchez
Tráfico en Alfonso Molina por las obras

Primeros atascos en Alfonso Molina por la nueva fase de las obras
Abel Peña