Los sectores cultural y tecnológico dialogan sobre los retos de la inteligencia artificial en Periscopio A Coruña

La Domus ha reunido a grandes nombres de la cultura y la tecnología en Periscopio, este viernes Fran Martinez

Este viernes la Domus ha reunido a grandes nombres de la cultura y la tecnología para reflexionar en 'Periscopio A Coruña' sobre los retos y oportunidades que supone la inteligencia artificial para los sectores culturales y creativos.

'El papel de la IA en los procesos creativos', así como su impacto en la producción, gestión y difusión de proyectos culturales son algunos de los temas abordados en una jornada inaugurada por Gonzalo Castro, concejal de Cultura y Turismo del Concello de A Coruña, y Sara Magán, directora de Fundación Contemporánea.

La escritora e investigadora Remedios Zafra fue la encargada de impartir la conferencia inaugural bajo el título 'Crear como trabajo con, en y a pesar de la inteligencia artificial'. Zafra reivindicaba: “Frente a la inmediatez y la agilidad de la IA, es necesario valorar esos espacios y tiempos vacíos necesarios para el pensamiento innovador”. En este sentido, añadía: “El mayor riesgo no es la humanización de la máquina, sino la mecanización humana”.

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A Coruña se une así a la Red de Periscopios que año a año se ha convertido en cita indispensable tanto para el público como para los profesionales del sector cultural nacional.

En palabras de Gonzalo Castro: "El desarrollo de la inteligencia artificial abre nuevas posibilidades para la creación y la difusión cultural, pero también nos formula importantes preguntas éticas, profesionales y sociales. Es fundamental que ciudades como A Coruña participen en este debate y contribuyan a construir un uso responsable de estas tecnologías al servicio de la cultura y del conocimiento".

En este sentido, "la celebración de Periscopio refuerza el posicionamiento de A Coruña como ciudad innovadora y comprometida con la reflexión sobre el futuro de los sectores culturales y creativos, como ya demostramos desde el Gobierno municipal cuando aspiramos a ser sede de la AESIA, hecho que hoy es una realidad y nos posiciona como grandes referentes de la IA a nivel nacional", concluía.

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Por su parte, Sara Magán destacó la importancia de la reflexión colectiva para decidir “qué cultura queremos en la era de la inteligencia artificial”, así como para “enriquecer el debate sobre el que sin duda es uno de los grandes retos de nuestro tiempo”. “La inteligencia artificial está transformando la manera de crear, producir y difundir cultura, y el sector cultural debe decidir qué papel quiere ocupar en su desarrollo”, concluía.

En su intervención, Alberto Gago, director de la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial (AESIA) destacó que “fenómenos como la "iaansiedad" o las relaciones afectivas con asistentes virtuales evidencian nuevos desafíos sociales que AESIA analiza a través de su Laboratorio de Ideas en IA. Además, la Agencia trabaja para proteger la diversidad lingüística y cultural, dado que el 95% de la IA en el mundo es entrenada en inglés, de ahí la necesidad de proteger nuestra cultura e idioma”. Gago explicó la nuevas obligaciones de transparencia europeas, que exigen identificar cuándo un contenido ha sido generado o manipulado mediante inteligencia artificial.

Periscopio A Coruña está organizado por Fundación Contemporánea y cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de A Coruña, a través del Consorcio de Turismo y Congresos, además de la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial (AESIA).