Los Enemigos, confirmados para el ExpoRock en A Coruña

Público en la primera edición de ExpoRock Javier Alborés

Hace unos días, ExpoRock confirmó la fecha de su segunda edición: el 13 de marzo de 2027, de nuevo en el recinto ferial de ExpoCoruña. Hoy, la organización confirma los primeros nombres para esta segunda incursión del nuevo festival coruñés.

Tal y como señalaba hace unos días El Ideal Gallego, una de las bandas confirmadas es Lendakaris Muertos, que en cuanto se dio a conocer la segunda edición del festival, confirmaron un concierto en A Coruña el mismo día, sin concretar dónde. Ahora la organización del evento confirma a la banda de punk navarra como uno de los primeros dos nombres para el festival del 13 de marzo.

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El segundo nombre confirmado es el de Los Enemigos. La banda de Josele Santiago, que este mismo 2 de octubre acaba de publicar nuevo disco, 'Canciones chulas', también actuará en ExpoCoruña el 13 de marzo de 2027.

Desde la organización explican que "progresivamente" se darán a conocer el resto de bandas de la programación, así como "las novedades" de esta edición. La intención, dicen, es la misma que el año pasado, una jornada entera en torno al rock en la que volverá a estar presente la exposición de motos Harley-Davidson.

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La primera edición contó con más de 4.500 asistentes, por encima de las previsiones, y las entradas para esta segunda edición ya están a la venta desde 40 euros en la página web de ExpoRock.