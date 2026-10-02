La obra de los Cantones encara su recta final: instalación del ascensor, pavimentación de Entrejardines y nuevos semáforos

Obras en los Cantones Carlota Blanco

La gran obra del actual mandato de Inés Rey encara su recta final. La remodelación de los Cantones, que estará concluida en diciembre, avanzará en las próximas semanas con las últimas actuaciones de gran calado.

En los últimos días se puso fin a la pavimentación del Cantón Pequeño y el tramo final del carril bici, centrándose, en la actualidad, en la pavimentación de la plaza de Mina, Juana de Vega y Sánchez Bregua.

Próximamente se instalará la semaforización definitiva, incluyendo el nuevo giro a la izquierda solo para el bus, además de la correspondiente señalización. La previsión, anunciaron este viernes fuentes municipales, es que en las próximas semanas quede abierta Juana de Vega con el nuevo giro de autobuses.

Los operarios también procederán a la instalación del ascensor del aparcamiento. Una vez habilitadas las nuevas salidas peatonales, se cerrarán las del Obelisco y las fundaciones, previo paso a completar la pavimentación. Pero en las próximas semana llegarán más cambios: en el margen de los jardines de Méndez Núñez se ejecutarán los remates en las escaleras y se dará inicio a la pavimentación de Entrejardines, un paso decisivo para la remodelación de la 'sala de estar' de A Coruña.