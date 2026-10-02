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A Coruña

La irrupción de las universidades privadas inquietan a la UDC: este es el artículo que la Xunta prevé eliminar 

Los rectores de la UDC, USC y UVigo enviarán sus aportaciones a Educación a lo largo de la próxima semana

Dani Sánchez
Dani Sánchez
02/10/2026 18:25
Los rectores de la UDC, USC y UVigo, junto al conselleiro de Educación, en la reunión del pasado miércoles
Los rectores de la UDC, USC y UVigo, junto al conselleiro de Educación, en la reunión del pasado miércoles
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La polémica se reaviva entre las tres universidades públicas gallegas y la Consellería de Educación después de conocer el pasado miércoles que la Xunta de Galicia incluirá la modificación de la ley actual del Sistema Galego de Universidades (SUG) en la Lei de Acompañamento de los presupuestos de 2027. Estos cambios, "a maioría de carácter técnico", son necesarios para adaptarse a los requerimientos de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), según apuntó el conselleiro Román Rodríguez. El debate, sin embargo, surgió tras conocer que el Gobierno Gallego pretende suprimir el artículo 16 de la actual Lei de Universidades. Pero, ¿qué dice este artículo y por qué se pretende eliminarlo?

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En concreto, el artículo 16 se refiere a la autorización de impartición de enseñanzas por universidades no pertenecientes al Sistema Universitario de Galicia. Según figura en el texto del apartado, "las universidades y centros que no pertenezcan al SUG requerirán, para impartir en la comunidad autónoma de Galicia enseñanzas conducentes a la obtención de títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, bajo cualquier modalidad, la autorización de la consejería competente en materia de universidades, según el procedimiento contemplado en la normativa vigente para las universidades del SUG". Por lo que, según el rector coruñés, Ricardo Cao, el hecho de que la Xunta perdiese esa función de control "non é algo positivo". Tal y como indició Cao durante la reunión del pasado miércoles, esto abre la puerta a que "franquicias privadas" que no estén ubicadas en Galicia, puedan poner un centro adscrito o delegado en la comunidad.

Diferencias para crecer

El auge de la enseñanza privada en España, donde ya figuran más entidades educativas con ánimo de lucro que con fin social. Lo que hace años no eran más que un enclave de prestigio que convivía con armonía con la universidad pública, en los últimos años se ha convertido en un competidor duro de roer. La diferencia está, según exponen desde las propias universidades gallegas, en las grandes diferencias para crecer. Si las entidades públicas se ven cada vez con más complicaciones para ampliar plazas debido a la demanda y para adaptarse a las reglas -y a la financiación- que marca el sector público, las privadas pueden expandirse, mediante los propios "centros adscritos o delegados" a los que se refería Cao, en otras comunidades en las que no tienen su sede.

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Esta problemática sucedió este mismo en Asturias, donde el Principado autorizó que la Universidad Europea de Madrid se instalase en Gijón a partir de 2027 para impartir grados de la rama de Ciencias de la Salud, entre ellos, Medicina. Con este nuevo centro adscrito ya son tres las universidades privadas con sede en otra región que se instalaron en la comunidad vecina en apenas seis meses: Nebrija, en Avilés, y Alfonso X El Sabio, en Oviedo. Esta situación es precisamente la que quieren evitar los tres rectores gallegos, quienes enviarán sus aportaciones a Educación a lo largo de la próxima semana con el objetivo de consensuar una nueva propuesta de modificación, antes de que se presenten los presupuestos en el Consello de la Xunta.

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