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A Coruña

La Academia Galega de Gastronomía inicia una nueva etapa con Pablo Figueroa al frente

La junta directiva aprueba los principales ejes de trabajo para la tercera etapa de la institución

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
02/10/2026 19:02
Pablo Figueroa AGG
El presidente Pablo Figueroa Dorrego
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La Academia Galega de Gastronomía acordó en la primera reunión de la nueva directiva que los ejes principales sobre los que se trabajará serán la consolidación institucional como Corporación de Derecho público, la confección del Diccionario Galego de Gastronomía- dirigido por el profesor y académico Darío Villanueva, en colaboración con el Centro Ramón Piñeiro-, la creación del Archivo Documental Gastronómico de Galicia y la Biblioteca Gastronómica de Galicia.

Así lo acordaron el nuevo presidente de la institución y su Junta Directiva en la reunión celebrada en la sede de la Academia este viernes, 2 de octubre. Esta es la primera reunión de la Junta Rectora elegida el pasado 11 de septiembre, donde el equipo presidido por Pablo Figueroa Dorrego remarcó el carácter de Corporación de Derecho Público de la Academia Galega de Gastronomía, sujeta a la legislación gallega sobre Academias.

Protección y fomento

Asimismo, en este encuentro se incidió en la misión específica de protección del patrimonio gastronómico de Galicia mediante el estudio, el fomento del conocimiento y las ciencias culinarias, así como la puesta en valor de las recetas y los productos autóctonos.

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El nuevo presidente recordó las figuras de José Antonio Quiroga y Piñeiro, primer presidente, y la de Francisco García-Bobadilla, fallecido este mismo año. Del mismo modo destacó que este es el comienzo de una tercera etapa que trabajará para lograr la consolidación institucional de la Academia, hacerla presente en toda Galicia y, además de los objetivos concretos ya señalados, buscará fomentar la colaboración con todas las Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas. Del mismo modo se continuará con la secretaría de la Federación de Academias de los Caminos de Santiago y fomentar la protección del patrimonio histórico de Galicia relacionado con la gastronomía.

Nueva presidencia

El 11 de septiembre Pablo Figueroa Dorrego resultó elegido por mayoría de votos en la elección celebrada en la sede la institución. En la votación participaron la práctica totalidad de los académicos con derecho a voto. Pablo Figueroa ocupa la cadeira Castroviejo desde la constitución de Academia Galega de Gastronomía, primeramente como asociación, en 1991.

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Pablo Figueroa, nuevo presidente de la Academia Galega de Gastronomía es licenciado en Derecho por la Universidade de Santiago de Compostela, Figueroa desarrolló buena parte de su trayectoria profesional en la Administración pública gallega, donde ocupó distintos cargos de responsabilidad en las áreas de Presidencia, Traballo, Agricultura y Sanidade. Entre 2009 y 2012 dirigió la Escola Galega de Administración Pública y posteriormente fue consejero laboral de la embajada de España en Brasil hasta 2017, etapa en la que también trabajó en la proyección internacional de la cultura gallega.

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