Julia Rodríguez, cirujana de HM Modelo: “Todo apunta a que fármacos como Ozempic reducirán el cáncer de mama”

Julia Rodríguez, en el policlínico de HM en la Ronda de Nelle Patricia G. Fraga

Ozempic y sus homólogos, llamados fármacos GLP-1, no solo tienen beneficios para el tratamiento de la obesidad y la diabetes, también de las enfermedades donde esta patología es un factor de riesgo. Es el caso del cáncer de mama, donde los especialistas avanzan una posible reducción de la incidencia. Aunque es temprano para afirmarlo, todo apunta hacia ello, tal y como explica Julia Rodríguez, cirujana y responsable de la Unidad de Mama de HM Modelo, que este viernes participó en una nueva edición de Senoforum en la Fundación Paideia, para hablar de la enfermedad más allá de su diagnóstico.

¿Por qué importante no sólo hablar del diagnóstico y el tratamiento del cáncer de mama?

Es importante encontrar el equilibrio y que la enfermedad no sea el centro de todo. Cuando a una paciente se le diagnostica un cáncer de mama, entra en un proceso de consultas, pruebas, tratamientos, cirugía, radioterapia, quimioterapia... Y le empieza a llegar mucha información: que si tengo que hacer ejercicio, tengo que comer bien, tengo que mantener el peso, tengo que tener una actitud positiva... Tengo que, tengo que... Es importante aprender a parar.

¿Cómo afecta el estrés y cuál es, en su opinión, la clave para pacientes oncológicas?

El estrés crónico afecta al sistema inmune, con lo cual aumenta el riesgo de más enfermedades. La clave es encontrar alguna actividad o algo que te desestrese. Porque el ejercicio está muy bien y es lo que la mayoría de la gente usa para bajar el estrés, pero yo creo que también es interesante encontrar alguna actividad puramente relajante. Puede ser pasear, leer, la música, alguna actividad de respiración... Pero no es fácil, porque siempre le damos prioridad a otras cosas.

El después de un cáncer de mama: “Hay gente joven con menopausia durante años” Más información

¿Por qué no paran de aumentar los casos?

La verdad que yo llevo 22 años con esta enfermedad y sinceramente no somos capaces de predecir o de entender por qué a una paciente le pasa una cosa y a otra no. Eso sí, los estilos de vida que se asocian con mayor riesgo son el alcohol en la gente en premenopausia, y el factor más importante externo es el exceso de peso en las pacientes en menopausia.

¿Creen que ayudarán los fármacos como Ozempic?

Hay que esperar a tener más estudios, pero todo apunta a que los GLP-1 pueden disminuir el riesgo de un cáncer de mama. Lo que no se sabe es si es porque reducimos la obesidad y eso, al ser un factor de riesgo, ya reduce el riesgo de cáncer, o es la inyección en sí. Hacen falta más estudios para corroborarlo.

¿Sólo en la menopausia?

En la menopausia sobre todo. Está directamente relacionado.

¿Qué otros temas preocupan a las pacientes?

La sexualidad, que es parte de la salud. En esta enfermedad es compleja porque hay cambios corporales, una menopausia, una disminución de la libido... Es muy importante la comunicación con la pareja a la hora de abordar este tema.

¿Qué recomienda para no vivir con miedo?

El miedo va a estar ahí al principio, porque estos diagnósticos dan miedo, pero hay que aprender a que no nos paralice. Al final, es cuestión de tiempo, pero en mama, la tasa de supervivencia es altísima. Y la vida sigue.