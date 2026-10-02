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A Coruña

Inés Rey, sobre la conselleira de Vivenda: "Antes de ordenar las casas de los demás, tiene que tener la suya arreglada"

"Lo que tiene que hacer es ejecutar el presupuesto de su Consellería", asegura la alcaldesa de A Coruña, en plena polémica sobre los fondos estatales para zonas tensionadas

Lara Fernández
Lara Fernández
02/10/2026 14:25
Ines Rey
La alcaldesa, Inés Rey, en rueda de prensa
Archivo El Ideal Gallego
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La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, que este viernes se encuentra en la sesión extraordinaria del Congreso de los Diputados, en calidad de vicepresidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), respondió a las declaraciones sobre la zona tensionada de la conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, ofrecidas este jueves en su visita a la ciudad.

El Gobierno municipal propuso destinar los 3,6 millones de euros que el Estado transferirá a A Coruña por ser zona tensionada a reparar cuarenta viviendas municipales para destinarlas al alquiler social, además de pagar seguros de alquiler. Este jueves Allegue mostró su rechazo a la medida, insistiendo, una vez más, en que el Gobierno autonómico gestionará directamente esos fondos para construir vivienda protegida, sin entregarle la ayuda a los ayuntamientos (Santiago también percibirá fondos estatales).

No solo eso, la conselleira también instó al Ayuntamiento de A Coruña a cederle a la Xunta las cuarenta viviendas municipales vacías "polas súas deficiencias" para que sean ellos quienes las destinen al alquiler social tras su rehabilitación. Así, este viernes la alcaldesa, en su intervención en 'Cita en María Pita' desde Madrid, aseguró que Allegue, "lo que tiene que hacer es ejecutar el presupuesto de su Consellería, que trabaje en lo suyo y luego se dedique a meterse en los asuntos de los demás". 

La regidora también criticó que, del presupuesto del Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS), "han ejecutado solo un 1%", además de mencionar el Plan Rexurbe, al que se le dio "tanto bombo y platillo y al final ha sido un fracaso". "Por no hablar", prosiguió, del Chuac, "el cual el señor Feijóo dijo que estaría terminado el año que viene". Por todo ello, Rey sentenció: "Antes de ordenar las casas de los demás, tiene que tener la suya arreglada". 

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