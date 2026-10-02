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A Coruña

Incógnitas sobre el futuro de la cúpula de San Pedro ante la falta de un proyecto estable: “No la dejemos morir”

El dueño de Árbore da Veira es también el concesionario de este espacio que, desde la exposición de Zara del año pasado, está en desuso

Abel PeñaJorge Riveiro
Abel Peña y Jorge Riveiro
02/10/2026 04:45
Luis Veira, con la Cúpula Atlántica de fondo en el monte de San Pedro
Luis Veira, con la Cúpula Atlántica de fondo en el monte de San Pedro
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El chef Luis Veira lleva años en lo más alto de la hostelería coruñesa. No solo por la calidad del servicio que ofrece su local, el Árbore da Veira, sino también porque este se encuentra en el monte de San Pedro a más de 140 metros de altura, dominando la ciudad. Pero poca gente sabe que Veira, además de la concesión del restaurante, también tiene la de la Cúpula Atlántica, que ocupa el centro de la zona verde. Sin embargo, no puede acceder a ella porque el Gobierno local retiene las llaves. Ahora teme que el edificio se deteriore: cerrado, expuesto a los elementos, sin mantenimiento y sin un proyecto claro.

“Creo que podría ser un espacio cultural”, explica. La entrada de Inditex en el inmueble fue providencial: como parte de los actos que conmemoraban su 50 aniversario, Zara presentó ‘50 Songs of the Sea’, una obra creada por la artista Es Devlin en el observatorio, la parte superior, mientras que en la inferior instalaron un bar. “Lo de Inditex fue increíble, dejaron un espacio impoluto que podría servir como museo, para conciertos de 200-300 personas, para charlas, exposiciones, cualquier cosa”.

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Pero eso fue el año pasado y, desde entonces, las llaves del edificio, que técnicamente es una concesión de Veira, siguen en posesión del Ayuntamiento, que debía habérselas entregado hace meses. Veira denuncia así que escriben o se comunican con el Consistorio, que no les da respuesta, con lo que el espacio se mantiene a la espera sin que ni siquiera quien tiene la concesión pueda trabajar en su mantenimiento.

La Cúpula Atlántica del Monte de San Pedro por el 50 aniversario de Zara
La Cúpula Atlántica del Monte de San Pedro durante el 50 aniversario de Zara
Patricia G. Fraga

Además de que la responsabilidad de la seguridad del recinto recae sobre sus hombros, al hostelero le apena que un espacio tan emblemático no pueda ser disfrutado a pleno rendimiento por los coruñeses: “Y no sé cómo estará después de meses, que no deja de ser un sitio al lado del mar, muy grande, que habría que limpiar y cuidar todos los días”.

Incluso, afirma que no le importaría que la concesión fuese para otra persona o empresa con tal de que se cuide: “No lo dejemos morir. A mí me daría mucha pena verlo como la Domus u otros espacios de la ciudad que no se cuidan”. La única condición, al ubicarse en un parque, es que las propuestas sean respetuosas con el medio ambiente: “Una discoteca nunca podría ser, pero quitando eso, el espacio es tan bueno que las posibilidades son muchísimas”. “Inditex ya hizo que todo el mundo se acordase de esta cúpula, la dejaron en muy buenas condiciones, cuanto más tiempo perdamos será peor”, insiste.

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Así, demanda que para evitar que suceda lo mismo que con el cercano elevador de San Pedro, en desuso, el Ayuntamiento ayude a relanzar la cúpula. “Estamos seguros de que sus técnicos de cultura están más que dotados para desarrollar una programación. Es cuestión de sentarse y alinear esa visión”, sentencia.

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