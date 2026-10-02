Manuel Fraga, durante el acto simbólico de la primera palada de las obras de mejora de la línea Archivo El Ideal Gallego

Hace 25 años, en 2001, el presidente de la Xunta y el ministro de Fomento inauguraron las obras de renovación de la red ferroviaria A Coruña-Betanzos-Ferrol; hace 50 años, en 1976, los vecinos de Labañou limpiaron un solar en la zona donde se levantaría una escuela; hace 75 años, en 1951, se colocaba la primera piedra para la construcción de viviendas en San Roque de Afuera, y hace 100 años, en 1926, era noticia un proyecto para unir por vía aérea A Coruña y Vigo.

Hace 25 años | Fraga inaugura las obras de la línea de ferrocarril entre Curtis y Betanzos

El presidente de la Xunta de Galicia, Manuel Fraga, y el ministro de Fomento, Francisco Álvarez Cascos, comenzaron, en el ayuntamiento de Curtis, una singladura en la que hubo cortes de cintas, colocación de traviesas en la vía férrea, y todo ello bajo la atenta mirada del delegado del Gobierno, Arsenio Fernández de Mesa, y de la inmensa mayoría de los alcaldes de la comarca y de curiosos que se acercaron a la zona. El motivo de la visita del presidente autonómico y del máximo responsable de Fomento se debía a la inauguración de las obras de mejora en varios tramos férreos. La apertura de la agenda de inauguraciones se realizó a las 16.00 horas.

Portada de El Ideal Gallego del 02 de octubre de 2001 Archivo El Ideal Gallego

Hace 50 años | Los vecinos de Labañou ocuparán un solar donde construir una escuela

Los vecinos de Labañou, en acuerdo adoptado por la asamblea general convocada por la Asociación de Vecinos de Labañou-San Roque-Zona Escolar, han decidido que el domingo día 10, a las once de la mañana, entre todos limpiarán un solar de la zona, pondrán piedras en sus límites y lo habilitarán como campo de deportes mientras en él no se inicien las obras de construcción de un grupo escolar que tanta falta hace en la zona. La decisión se tomó por unanimidad, y tras exponer distintos miembros de la Asociación las gestiones realizadas hasta la fecha para conseguir la instalación de un centro. Tras varios informes se llegó a la conclusión de que existía un alarmante déficit de puestos escolares estatales.

Portada de El Ideal Gallego del 02 de octubre de 1976 Archivo El Ideal Gallego

Hace 75 años | Colocada la primera piedra para las viviendas de San Roque de Afuera

En la tarde de ayer se verificó la ceremonia de bendecir los terrenos y colocar la primera piedra para la construcción de 78 viviendas en que han de albergarse los actuales habitantes de las cochiqueras de San Roque. La vieja aspiración de cuantos sentían la vergüenza de esa miseria en las puertas de nuestra ciudad, va por el camino más rápido de cumplirse.

Sólo han sido precisos unos días y una voluntad decidida. Nada más: ni dilatados planes preparatorios ni discursos sonoros en el acto que se desarrolló con la sencillez de un simple trámite, que hay que acabar con prisa para ir a lo efectivo. Se han adquirido los terrenos y se van a construir las viviendas, por iniciativa del Gobernador Civil de la provincia.

Portada de El Ideal Gallego del 02 de octubre de 1951 Archivo El Ideal Gallego

Hace 100 años | ¿Habrá una línea aérea que una las ciudades de La Coruña y Vigo?

Hemos tenido el gusto de charlar un rato con el famoso aviador Piñeiro, que tanta gloria dio a Galicia cuando la aviación iniciaba el portentoso desarrollo que alcanzó en los últimos años. El esforzado caballero del aire no se viene a continuar gozando indefinidamente de las delicias de una vida tranquila y segura: quiere volver a volar. Sin que hoy podamos concretar en todos sus pormenores lo que se proyecta, sí aseguramos que se están realizando gestiones para establecer una línea aérea Coruña-Vigo, a cuyo efecto cambian impresiones varios capitalistas de la tierra. La línea será establecida con hidroaviones. Algo más conocemos de los proyectos de Piñeiro, pero por hoy no sería discreto añadir cosa alguna a lo dicho.