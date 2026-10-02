Eso es tocar por el bocadillo: el antojo que cumplirá la jamonería La Leonesa en las Fiestas del Rosario

La jamonería La Leonesa Carlota Blanco

Una de las actuaciones más espectaculares de las Fiestas del Rosario tendrá lugar este sábado, a partir de las 19.45 horas, en la plaza de la Constitución. Medio centenar de artistas, entre músicos y bailarines, llenarán la Ciudad Vieja de música tradicional. Es el despliegue que acostumbran Os Coribantes de Buchabade, una pequeña aldea de Ponte Caldelas.

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Ya que los vecinos del barrio se empeñan en recuperar el carácter tradicional, cumplirán un antojo en forma de caché: medio centenar de bocadillos de jamón de La Leonesa para otros tantos protagonistas que habrá sobre el escenario. En otros tiempos se diría que es tocar por el caldo, en versión Ciudad Vieja. Bromas aparte, que la formación tiene su trayectoria, reputación y caché, es una iniciativa de la asociación vecinal con la que presumen actuación más sorprendente del programa. Serán una especie de teloneros de los muy esperados y celebrados Nacha Pop y La Unión.