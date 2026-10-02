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A Coruña

Primeros atascos en Alfonso Molina por la nueva fase de las obras

Las nuevas afecciones se mantendrán hasta febrero y afectan sobre todo al sentido salida

Abel Peña
Abel Peña
02/10/2026 10:33
Tráfico en Alfonso Molina por las obras
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El tráfico de Alfonso Molina de hora punta de la mañana se enfrentó a las nuevas restricciones por las obras de ampliación. El sentido salida tenía los carriles estrechados desde primera hora de la noche de ayer y una reducción de velocidad a 50 kilómetros por hora. Esto provocó retenciones.

Un panel avisa de un corte de tráfico por las obras en Alfonso Molina

Cambios en Alfonso Molina desde esta noche: así afectarán al tráfico hasta febrero de 2027

Más información

Fuentes de la Policía Local señalan que no llegó a haber embotellamientos, pero que si que el tráfico circuló anormalmente lento. No solo se trata del tramo de salida que discurre frente a Carrefour, sino que también el acceso desde Pocomaco se ha estrechado para permitir los trabajos en las cunetas.

Falta por ver como se comportará el tráfico a la hora punta de la una de la tarde. De cualquier manera a los conductores solo les queda armarse de paciencia porque las restricciones se mantendrán hasta febrero.

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