Primeros atascos en Alfonso Molina por la nueva fase de las obras

Tráfico en Alfonso Molina por las obras Patricia G. Fraga

El tráfico de Alfonso Molina de hora punta de la mañana se enfrentó a las nuevas restricciones por las obras de ampliación. El sentido salida tenía los carriles estrechados desde primera hora de la noche de ayer y una reducción de velocidad a 50 kilómetros por hora. Esto provocó retenciones.

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Fuentes de la Policía Local señalan que no llegó a haber embotellamientos, pero que si que el tráfico circuló anormalmente lento. No solo se trata del tramo de salida que discurre frente a Carrefour, sino que también el acceso desde Pocomaco se ha estrechado para permitir los trabajos en las cunetas.

Falta por ver como se comportará el tráfico a la hora punta de la una de la tarde. De cualquier manera a los conductores solo les queda armarse de paciencia porque las restricciones se mantendrán hasta febrero.