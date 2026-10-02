Dobao: La tasca reina de las previas del Dépor, donde comer 'las del pulpo' a precio de ganga

Roi Pose Vilariño, arriba, muestra orgulloso sus callos a la gallega Quintana

Los ingleses tienen la cultura de pub para vivir el fútbol y los coruñeses pueden presumir de haber moldeado las tascas, hasta crear una especie de subcategoría de híbridos entre templo futbolero y bar de toda la vida. El mejor ejemplo, que sigue ganando adeptos como si de un proyecto de cantera se tratase, es Bodegas Dobao. Situado desde 1978 en la calle Julio Rodríguez Yordi, puede considerarse el bar oficioso de la 'curva' de general, más allá de los locales directamente vinculados a los grupos de animación. No en vano, los Old Faces, los Riazor Blues y peñas como Los Suaves o la Turuto han dejado su impronta en forma de pegatinas. Además, el recuerdo al malogrado camarada Unai.

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Pero existen muchas otras formas de entender el Dobao, sin que haya pedir un cajón pintado de azul y blanco. El coqueto establecimiento en sí, donde aún dominan la escena los barriles como mesas y sobre cuyo suelo puede aún adivinarse en serrín de ataño, merece una visita. Como en tantos otros bares CTV, domina el panorama la proliferación de bromas de retranca 100 coruñesa. "Si por fiar tengo amigos y los pierdo por cobrar, para evitar enemigos lo mejor es no fiar", reza entre retratos de Luis Suárez y Amancio Amaro un cartel. También llama la atención el 'bus' de la temporada 49-50, en la que el Dépor fue subcampeón de Liga. También llama la atención una enorme Torre Eiffel, sin aparente conexión con el resto de la decoración. Pero, sin duda, el lugar más fotografiado y referencial es la 'tumba' de Doña Olla, viuda de Callos, después de 30 años de servicio en el Dobao. "Descanse en paz", reza el mausoleo, creado a raíz de la 'jubilación' del recipiente primigenio del bar. "Se quedó pequeña", afirman.

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Para entonces ya estaba al frente del Dobao Roi Pose Vilariño, quien tomó el relevo de Ruperto y Teresa en 2001 y comenzó a trabajar con su mujer, Andrea Araujo, en 2014. Hoy forman un equipo para muchos invencible, hasta el punto de que su dominio de la cocina hace muy difícil de distinguir quién ha estado detrás de cada preparación. "No discutimos nada", afirman. "Si hablamos de quién cocina mejor, ahí sí que nos vamos a llevar mal", añaden. Ella es la reina de los guisos, mientras que él se encarga de los callos y el pulpo.

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Y es que los otros dos pilares que sustentan al Dobao son los precios: desde la cerveza a 2 euros en un día de fútbol a la posibilidad de comer tres tapas y una consumición por menos de 9 euros. Una rara avis de la que se sienten orgullosos. "Hay que adaptarse y resistir, y no nos duele nada mantener los precios, salvo por normativa", indican. Roi augura un futuro complicado a las tascas, a pesar de que cada vez ve más jóvenes acompañados de sus padres. "Para las tazas sí, pero para la cocina les gusta el postureo", advierten. Y eso, el postureo, le gusta tan poco a la propiedad del Dobao que no fue hasta 2024 cuando se incorporó el cobro por TPV. "No nos arrepentimos, hay que resistir", subraya un hombre que, por ejemplo, es conocido por repartir raciones a los hinchas de General mientras preparan sus tifos. Y ojo, fíjense antes de abandonar el local porque ya lo advierte un cartel: "Coidado coa cachola".

Los clientes disfrutan del ambiente inigualable de su local Quintana