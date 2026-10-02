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A Coruña

As Garzas se baja del proyecto de Oceánico en A Coruña y el grupo Amicalia es el favorito para el relevo

El restaurante de Malpica, reconocido con una Estrella Michelín, dice adiós a su aventura en la antigua discoteca Moom, donde la familia de A Mundiña puede empezar otro ciclo

Guillermo Parga
Guillermo Parga
02/10/2026 18:12
El restaurante Oceánico, cerrado este viernes
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El restaurante Oceánico vive un proceso de transición desde el pasado miércoles, cuando se terminó la colaboración entre el restaurante As Garzas de Malpica y el grupo Pelícano. Mientras se prepara de carea a una nueva etapa, permanecerá cerrado hasta el próximo día 16. Según ha podido saber El Ideal Gallego, el grupo Amicalia, cuyo restaurante bandera es A Mundiña, es el principal candidato para unirse al proyecto.

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Fernando Caco Agrasar, responsable de Salitre y chef de As Garzas Oceánico durante el último año, destaca la cordialidad con la que se resolvió la relación entre su empresa y el grupo Pelícano, y achacó la decisión a “una velocidad que no era la esperada” y a decisiones “que pueden pasar en cualquier empresa”. Además, desea toda la suerte a sus ya excompañeros de viaje de cara a futuros desafíos.

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El restaurante Oceánico abrió sus puertas en noviembre de 2022, con la misma estructura y en el mismo emplazamiento en el que en su día bailaron miles de coruñeses. Allí, en la antigua discoteca Ola Green, y después Moom, se dio un volantazo importante y se apostó por un emplazamiento culinario de lujo, que daba la posibilidad posteriormente de ser una pista de baile o un club de jazz. De hecho, durante las primeras semanas acompañaron a los comensales Nena Daconte o Álex Ubago. Una clara declaración de intenciones por parte del grupo Pelícano.

El Dux, durante una apertura como pubDel local que revolucionó la noche a la gran sala de conciertos del centroEl Dux, que abrió sus puertas en 2010, pasará a ser un local de música en directo en las próximas semanas; el grupo Pelícano recupera así un aforo y un espacio muyparecidos a los del Playa Club, que volvió a manos del Deportivo durante este verano

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Ahora, tanto Pelícano como Amicalia, que parecen llamados a unir sus caminos, se encuentran también en un proceso de cambio y nuevos desafíos. En el caso de la empresa vinculada al ocio nocturno, tal y como adelantó El Ideal Gallego, es inminente la transformación del Dux en la sala de conciertos Maré. Por su parte, el gigante de la restauración está a punto de dar la bienvenida a Marrano, un proyecto que irá de la mano de los responsables de Salpica.

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