As Garzas se baja del proyecto de Oceánico en A Coruña y el grupo Amicalia es el favorito para el relevo

El restaurante Oceánico, cerrado este viernes German Barreiros

El restaurante Oceánico vive un proceso de transición desde el pasado miércoles, cuando se terminó la colaboración entre el restaurante As Garzas de Malpica y el grupo Pelícano. Mientras se prepara de carea a una nueva etapa, permanecerá cerrado hasta el próximo día 16. Según ha podido saber El Ideal Gallego, el grupo Amicalia, cuyo restaurante bandera es A Mundiña, es el principal candidato para unirse al proyecto.

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Fernando Caco Agrasar, responsable de Salitre y chef de As Garzas Oceánico durante el último año, destaca la cordialidad con la que se resolvió la relación entre su empresa y el grupo Pelícano, y achacó la decisión a “una velocidad que no era la esperada” y a decisiones “que pueden pasar en cualquier empresa”. Además, desea toda la suerte a sus ya excompañeros de viaje de cara a futuros desafíos.

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El restaurante Oceánico abrió sus puertas en noviembre de 2022, con la misma estructura y en el mismo emplazamiento en el que en su día bailaron miles de coruñeses. Allí, en la antigua discoteca Ola Green, y después Moom, se dio un volantazo importante y se apostó por un emplazamiento culinario de lujo, que daba la posibilidad posteriormente de ser una pista de baile o un club de jazz. De hecho, durante las primeras semanas acompañaron a los comensales Nena Daconte o Álex Ubago. Una clara declaración de intenciones por parte del grupo Pelícano.

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Ahora, tanto Pelícano como Amicalia, que parecen llamados a unir sus caminos, se encuentran también en un proceso de cambio y nuevos desafíos. En el caso de la empresa vinculada al ocio nocturno, tal y como adelantó El Ideal Gallego, es inminente la transformación del Dux en la sala de conciertos Maré. Por su parte, el gigante de la restauración está a punto de dar la bienvenida a Marrano, un proyecto que irá de la mano de los responsables de Salpica.