Adjudicada redacción del proyecto y ejecución de obras para construir 264 pisos en Xuxán
El consejo de administración de la Sociedade de Vivenda Pública de Galicia (Vipugal) ha autorizado este viernes la adjudicación del contrato para la redacción del proyecto y la dirección de obra para la construcción de 264 viviendas de promoción pública en el barrio coruñés de Xuxán.
Según ha detallado la Xunta, las viviendas se construirán en una parcela de propiedad autonómica que inicialmente estaba destinada a oficinas, pero cuyo uso fue cambiado a residencial mediante una modificación del PXOM.
El contrato se adjudica a Díaz & Díaz Arquitectos por un importe de 1.210.000 euros.
En A Coruña, la Xunta tiene en desarrollo un total de 1.041 viviendas de promoción pública, incluidas las 264 cuya redacción de proyecto se ha licitado este viernes.