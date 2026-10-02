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A Coruña

Adjudicada redacción del proyecto y ejecución de obras para construir 264 pisos en Xuxán

Efe
02/10/2026 14:49
Edificio en construcción en Xuxán
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El consejo de administración de la Sociedade de Vivenda Pública de Galicia (Vipugal) ha autorizado este viernes la adjudicación del contrato para la redacción del proyecto y la dirección de obra para la construcción de 264 viviendas de promoción pública en el barrio coruñés de Xuxán.

Según ha detallado la Xunta, las viviendas se construirán en una parcela de propiedad autonómica que inicialmente estaba destinada a oficinas, pero cuyo uso fue cambiado a residencial mediante una modificación del PXOM.

La conselleira Martínez Allegue visitó la obra este jueves

El balcón desde el que se ve el futuro de los edificios prefabricados en Xuxán

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El contrato se adjudica a Díaz & Díaz Arquitectos por un importe de 1.210.000 euros.

En A Coruña, la Xunta tiene en desarrollo un total de 1.041 viviendas de promoción pública, incluidas las 264 cuya redacción de proyecto se ha licitado este viernes.

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