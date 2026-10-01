Zucchero | "He hecho las paces con 'Baila', hacer bailar al mundo con pocos acordes es pura magia"

Zucchero, durante una actuación Ste Brovetto

El artista italiano Adelmo Fornaciari, conocido mundialmente como Zucchero, visita este viernes 2 de octubre A Coruña para dar un concierto en el Palacio de la Ópera (20.30), en el marco del ciclo A Coruña LiveXperience by Caixabank. Lo hace en el marco de su gira 'Overdose d'Amore Gold', con la que también está celebrando el 25 aniversario de uno de sus grandes hits, 'Baila'.

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¿Qué se puede esperar el público de A Coruña de su espectáculo?

Dos horas de buena música. Tengo un grupo muy compenetrado que lleva acompañándome desde hace más de 20 años. Podría cambiar el repertorio cada noche. De hecho, a menudo, incluso a mitad del concierto, cambio alguna canción o improviso.

No es la primera vez que viene a Galicia, ¿qué recuerdos tiene de sus visitas anteriores?

Un público muy entusiasta y muy atento que vive el concierto conmigo.

¿Cómo está yendo la gira hasta ahora?

Llevo toda la vida de gira… En 2020 nos vimos paralizados por el covid, pero fui uno de los primeros en volver a salir de gira en 2021 y, desde entonces, no he parado. Este año he vuelto a recorrer todas las capitales europeas, luego he actuado en cinco estadios italianos y en algunos festivales aquí mismo, en España. Ha sido un gran éxito de público y nos lo hemos pasado muy bien, el nuestro es un trabajo que te llena cuando recibes la gratificación constante y el reconocimiento que te dan los aplausos y la participación de la gente.

La gira terminará en el estadio de San Siro, en Milán, ¿qué espera de ese concierto?

Celebrar un cuarto de siglo de esa canción tiene su encanto. Será un gran evento. Poner fin a esta celebración allí significa cerrar una gira que ha recorrido todo el mundo. A partir de ahí comenzará una nueva aventura en directo y con un nuevo álbum.

Esta gira coincide con el 25 aniversario de ‘Baila’. Cuando la creó, ¿esperaba que tuviera el éxito que ha tenido?

Es cierto que en el pasado fui duro con esa canción, incluso la califiqué de demasiado 'sencilla' o comercial. Soy de los que adoran los pasajes armónicos complejos, los matices del blues más sombrío, y 'Baila' tiene una estructura sencilla. ¿Qué si he cambiado de opinión? Digamos que he hecho las paces con ella porque, en realidad, la sencillez no es un defecto, al contrario, a veces es lo más difícil de conseguir. Hacer bailar al mundo entero —porque esa canción ha triunfado en todas partes, desde Francia hasta Alemania, pasando por Latinoamérica y otras partes del mundo— con pocos acordes, pero acertados, es pura magia. Hoy la toco en el escenario y me lo paso en grande viendo la reacción de la gente.

¿Cómo nació esta canción?

Parte del ritmo y es un himno a la vida, a dejarse llevar sin tomarse a uno mismo demasiado en serio.

¿Y por qué cree que en España tuvo tanto éxito?

Probablemente porque tiene un ritmo muy pegadizo y los españoles saben dejarse llevar.

A lo largo de su carrera ha fusionado las raíces del blues y el rock con sonidos mediterráneos: ¿cómo definiría su estilo?

Yo diría que es una fusión entre el ritmo de la música afroamericana y la melodía mediterránea.

Ha colaborado con muchísimos artistas famosos (Pavarotti, Miles Davis, Mark Knopfler, Alejandro Sanz, Bono, Vanessa Carlton, Sting, Eric Clapton… y muchos más): ¿Hay alguno que le haya entusiasmado especialmente?

Todas mis colaboraciones han surgido, ante todo, de la amistad que me une a ellos. Hay duetos que se me han quedado grabados en el corazón, sobre todo por el vínculo que se ha creado entre mí y el artista con el que he colaborado.

¿Hay algún artista o banda con el que le gustaría colaborar y no haya podido?

Me hubiera gustado cantar a dúo con Aretha Franklin

Lleva más de 50 años dedicado a la música, más allá de los avances tecnológicos: ¿cuál cree que ha sido el cambio más significativo que ha experimentado la música durante este tiempo?

Sin duda, el paso de lo analógico a lo digital ha tenido un gran impacto en la música y en todos los aspectos de la vida que nos rodea, y luego está la llegada de Internet.

Además de esta gira, ¿tienes ya algún proyecto para el futuro?

Como he dicho antes, la aventura en directo seguirá, y también habrá un nuevo disco.

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