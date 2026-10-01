Un encuentro en A Coruña para desmitificar a los detectives: “No vamos con gabardina”

Salvador Gamero, el pasado día 18 durante un acto en Sevilla Cedida

Sombreros, pipas y toda clase de extraños artilugios componen una imagen ficticia de los detectives, cercanos al célebre Sherlock Holmes, que estos propios investigadores tratan de combatir. Lo harán en A Coruña, mañana (18.00 horas), en el Sporting Club Casino, en un novedoso encuentro organizado por el Club Literario de Intriga y Crimen, una entidad creada por la periodista y escritora Nina Vélez-Troya. La cita, en la que habrá varias charlas para conectar los detectives de ficción con los reales, servirá a profesionales del sector como Salvador Gamero para desmitificar su oficio: “No vamos por ahí con gabardina o sombrero”.

Gamero, especialista en ciberseguridad, acudirá a la cita desde Sevilla, su ciudad, donde se celebró el pasado día 18 el primer encuentro oficial del Club Literario de Intriga y Crimen. El segundo se dará en A Coruña. “La idea es darnos a conocer. La figura del detective actual no se conoce: yo me dedico a la ciberinvestigación, y cada vez que digo que soy detective la gente me pregunta que si voy con un periódico con agujeros por ahí”, bromea.

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El encuentro, llevando además a escritores, guionistas o directores de cine y muchos detectives, tratará de aterrizar un sector muy ligado a romanticismos: “Es hablar de lo que realmente es el trabajo del detective, que es chulo, aunque no vamos por ahí con gabardinas o sombreros”. “La mayoría somos autónomos, imagínate lo normales que somos”, incide. El objetivo de los encuentros es hablar de la literatura y el cine sobre detectives para comparar la ficción con la realidad. “En mi caso, como detective informático, lo que hago es hablar de avatares en internet, de cómo nos camuflamos en la red, cómo se ha implementado la IA en la investigación...”, explica.

Gamero participará en una de las tres charlas del evento. Allí habrá investigadores de todo tipo. “La mayoría de detectives o son de familia o son de vocación. Yo soy una rara avis porque soy detective por conclusión: yo soy informático, me dedico a la formación universitaria, pero hubo un momento en 2009 que con la crisis me tuve que reinventar y me pasé a la ciberseguridad”, resume. “Había pocos detectives en aquel momento que se dedicasen en exclusividad a eso, pero ahora hay más”, comenta.

Así, contra lo que la imaginación pueda influir y pese a que “hay mucho detective de campo, gente que hace investigaciones por la calle”, muchos detectives tienen una vida corriente. “Yo hago todo lo que tiene que ver con saber qué hay detrás de un perfil online anónimo, o al revés, investigar si una persona está haciendo alguna clase de competencia desleal o ataque a otra persona u empresa en internet. También muchísimos fraudes, claro”, ejemplifica.

Diferencias

En parecidos términos se expresa su colega coruñés Óscar Magni, director de Magnisecurity y de A-6 Detectives, una de las principales agencias de la urbe herculina. “La principal diferencia entre los detectives de ficción y los reales es que en la ficción suelen investigar asesinatos, mientras que nosotros nos dedicamos más a cualquier tipo de fraude que haya: económico, amoroso, empresarial...”, manifiesta. “Los clientes vienen al despacho, nos cuentan su problema, y nosotros investigamos después de hacer un contrato con él. Hacemos un informe y luego buscamos las pruebas para demostrar que el fraude o el delito que denuncia es real”, narra. “Normalmente, cuando viene alguien es porque hay una sospecha real, y lo que suelen faltar son las pruebas. Casi siempre que nos contactan, el 99% de las veces, es que hay algo real detrás”, asegura.

El detective Óscar Magni Cedida

“A mí siempre me gustó el mundo de la investigación, y me dediqué a la seguridad, a la prevención de robos y delitos. Somos un equipo de cinco personas y estamos especializados todos en un ámbito; yo organizo los operativos que llevar a cabo”, explica el detective. La sede de A-6 Detectives está en A Coruña, pero han hecho trabajos en toda España e incluso a escala internacional. En la ciudad, asegura, hay entre 15 y 20 detectives privados con licencia.

Magni valora el encuentro como una oportunidad de arrojar luz sobre la profesión: “Antes ser detective era algo tabú, pero ahora ya no, se comparte más. Yo soy partidario de abrir la profesión, aunque no explico la forma de trabajar, por mucho que cada uno tenga sus métodos diferentes de investigación”. El evento, para todo el público y de acceso libre hasta completar aforo, cuenta con el patrocinio de A-6 Detectives y de Añón Abogados. Su líder, Eva Añón, invita a la ciudadanía a acudir al evento en el Sporting Club Casino por su particularidad: “Hemos querido apoyar este encuentro por su interés cultural y por su utilidad para la ciudadanía”.