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A Coruña

Un emotivo acto en San Amaro homenajea a Francisco Miguel 90 años después de su asesinato

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
01/10/2026 04:50
Homenaje en San Amaro a Francisco Miguel
Homenaje en San Amaro a Francisco Miguel
Carlota Blanco
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Un 29 de septiembre, de 1936, el artista Francisco Miguel era asesinado junto a otros represaliados como Juan Boedo Pardo, Andrés Pinilla Fraga o Pedro Pinilla Calvete. Los restos reposaron durante años en una fosa en Bértoa (Carballo) hasta que fueron exhumados en 2023. Hace un año, otro 29 de septiembre, los restos de Francisco Miguel eran por fin depositados en un espacio más propicio para su descanso: el cementerio de San Amaro, muy cerca de donde descansan el intelectual gallego Manuel Murguía y sus hijos.

Ayer, el camposanto herculino acogía un acto simbólico para rendir tributo al pintor coruñés, coincidiendo con el 90 aniversario de su asesinato y justo un año después del traslado de sus restos a San Amaro, donde se celebró un concurrido acto. Del mismo formó parte el concejal de Cultura, Gonzalo Castro, entre otros participantes.

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Con el entierro hace un año en San Amaro se cerró el último capítulo de la historia de Francisco Miguel, pintor surrealista, reconocido por sus naturalezas muertas y por su labor como librero a principios del siglo XX en la calle Real. Antes de que se cumpla un siglo de su último aliento, Francisco Miguel Fernández Díaz regresó a su ciudad natal para recibir una sepultura acorde con su figura.

Fue un antiguo militar residente en Santa Cruz el que inició el fin de la vida de Francisco Miguel. Una falsa denuncia en su contra hizo que el artista fuese detenido el 3 de agosto de 1936, acusado de ser un “conocido líder marxista”. Su mujer, Syra Alonso, logró que saliese de la cárcel, pero más tarde lo arrestarían de nuevo y sería asesinado poco después.

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