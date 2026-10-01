Un cielo no apto para conspiranoicos

El cielo de A Coruña se ha convertido este jueves en el escenario de un particular espectáculo atmosférico. Decenas de líneas blancas atraviesan el azul y se entrecruzan en la bahía del Orzán, dejando una imagen que, por momentos, parece dibujada a propósito.

La fotografía muestra un cielo prácticamente despejado, con numerosas estelas que se extienden en distintas direcciones y algunas que permanecen durante un tiempo antes de difuminarse. Una estampa que puede alimentar todo tipo de teorías, pero que tiene una explicación mucho más real: el tráfico aéreo y las condiciones atmosféricas en altura.

Las conocidas como estelas de condensación se forman cuando el vapor de agua procedente de los motores de los aviones se encuentra con aire muy frío a gran altura. En determinadas condiciones de humedad y temperatura, esas trazas pueden mantenerse durante bastante tiempo y ensancharse progresivamente hasta adquirir el aspecto de nubes alargadas.

El resultado, especialmente cuando coinciden varias rutas aéreas, puede ser tan llamativo como el que recoge la imagen: líneas rectas que se cruzan, se superponen y terminan formando una especie de cuadrícula sobre el horizonte coruñés.

Un cielo, muchas rutas y ninguna conspiración necesaria. La perspectiva desde tierra hace que las trayectorias parezcan converger o cruzarse en puntos determinados, aunque los aviones estén separados por grandes distancias y vuelen a diferentes altitudes.

Mientras tanto, la ciudad continúa su actividad bajo un cielo salpicado de estas particulares "pinceladas"blancas. Para los amantes de la meteorología, una oportunidad para observar cómo interactúan la aviación y la atmósfera. Para los conspiranoicos, probablemente, un día complicado.