Remedios Zafra | "Los efectos de la IA dependen de quién controle la tecnología o quién gestiona beneficios y costes"

Remedios Zafra Cedida

La Fundación Contemporánea, en colaboración con el Ayuntamiento de A Coruña, organiza este viernes 2 de octubre una jornada, ‘Periscopio’, para abordar el papel de la inteligencia artificial en los sectores creativos. Una de las participantes es la profesora y escritora andaluza Remedios Zafra, que impartirá una conferencia y participará en una mesa redonda en la Domus para tratar distintos aspectos de la IA en relación al sector cultural.

“Hablaré sobre la singularidad del sector cultural y creativo y su transformación en los últimos años en el contexto digital y en el actual marcado por las posibilidades y miedos que genera la IA”, comenta la escritora sobre la charla que impartirá en la Domus, en la que identificará “las competencias en las que destacan la mayoría de modelos”, que, precisamente, son algunos trabajos creativos como el “lenguaje, escritura, interpretación, producción simbólica o análisis conceptual”. Analizará, por tanto, cómo esto puede hacer vulnerable “a un sector que parte de un contexto ya atravesado por la precariedad, la sobreproducción y la exigencia de visibilidad”.

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Zafra intentará ir más allá, pensando en que los efectos de la IA “dependen de quién controla la tecnología o quién gestiona beneficios y costes”. Así, tratará de llamar la atención sobre cómo la delegación por defecto de determinadas tareas “puede empobrecer el aprendizaje, el disfrute de crear y la capacidad crítica”.

En el ámbito que maneja más, la escritura, detalla que la IA se puede ocupar desde “tareas determinadas y puntuales” hasta la “creación completa de una obra”. “Valorar el uso que cada cual hace depende del propósito y de las condiciones de trabajo”, ya que pueden plantearse desde meros trabajos experimentales con inteligencia artificial, hasta la creación, por necesidades de tiempo o malas condiciones de trabajo, de “obras con apariencia de ‘obras’ pero vacías de sentido, estereotipadas y que responden a patrones estadísticos”.

Pero, en el lado contrato, “el mayor riesgo de la IA para la escritura es delegar por defecto y sucumbir ante una herramienta que tarda apenas unos segundos en pasar del prompt al resultado”. Y es que esto, explica, puede tener como efecto la pérdida de “procesos de tránsito, equivocación, aprendizaje, descubrimiento y también goce que la escritura supone, que es tan valioso para quienes nos dedicamos a escribir, pero también para quien está estudiando”.

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Aparentar como humanos

Cuestionada acerca de si la IA podría crear como un humano, con sentimientos, llegando a desplazarnos, Zafra reflexiona: “Lo que en el futuro pueda hacer está aún cargado de incógnitas pero las actuales IA sí pueden “aparentar” crear como un humano y “aparentar” sentimientos”.

Por eso, apela a tener “presupuestos éticos y propósitos sociales claros” para saber “hasta dónde y de qué manera, pues no se trata de experimentar sin límites para demostrar competitivamente hasta dónde podemos llegar, sino de contextualizar estos avances en propósitos y marcos de sentido y ética”. Porque, apunta, “es uno de los problemas más importantes de que la mayoría de IA vengan de contextos mercantiles y que estén en manos de muy pocos con propósitos más monetarios y de ambición propia que sostenidos en una visión del mundo solidaria”.

Uno de los problemas es que la mayoría de las IA vengan de contextos mercantiles Remedios Zafra

Sobre si debemos temer a la IA, la escritora andaluza apunta que “parte del malestar que provoca la IA viene de que venimos entrenados en visiones fuertemente dicotómicas que nos llevan a reducir el mundo a dos posibilidades, como si fueran excluyentes”. Por eso, apela a tener en cuenta que incluso entendiéndola como herramienta, “no es neutral, porque siempre viene con contexto y con sesgos que pasamos por alto. Que la sociedad conozca los intereses, dependencias empresariales y estructuras que la sostienen es importante para comprender sus riesgos y crear contextos donde podamos usarla o prescindir de ella sin sentir la presión de usarla por defecto que ya empieza a sentirse”.

Durante el transcurso de ‘Periscopio’, en una de las propuestas se lanzará al público y a otros participantes la pregunta ‘¿Qué cultura queremos en la era de la IA?’. Zafra lo tiene claro: “Una cultura donde podamos descubrir y experimentar la alegría de pensar y crear de manera autónoma, disfrutar y experimentar lo que otros crean, cuidando la diversidad, la discrepancia respetuosa, que cuide los tiempos y ponga en cuestión la presión hiperproductiva”.

Todo esto, entre otros muchos aspectos, regulando por el camino “más y mejor las IA, donde las empresas trabajen enfoques éticos, donde las IA no sean monopolio empresarial de unos pocos que concentran poder y riqueza”, apunta.