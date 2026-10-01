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A Coruña

Recta final para participar en 'Letras Inclusivas', el certamen de la Fundación San Rafael sobre discapacidad

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
01/10/2026 17:47
Concurso de microrrelatos 'Letras Inclusivas'
Archivo El Ideal Gallego
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La Fundación San Rafael encara la recta final del plazo para participar en la segunda edición de su concurso de microrrelatos “Letras Inclusivas”, una iniciativa que invita a acercarse, a través de la creación literaria, a la diversidad funcional y a la realidad de las personas con discapacidad. Las personas interesadas podrán presentar sus trabajos hasta el próximo 15 de octubre.

Tras una primera edición exitosa, la Fundación San Rafael anima a escritores y aficionados a la literatura a sumarse de nuevo a esta convocatoria, concebida como un espacio de reflexión, sensibilización y expresión en torno a la discapacidad y la inclusión.

“Letras Inclusivas” busca no solo reconocer el talento literario, sino también contribuir a generar nuevas miradas y relatos que favorezcan una sociedad más empática, respetuosa e inclusiva. En palabras de Dolores Estrada, directora de la Fundación San Rafael, “con ‘Letras Inclusivas’ queremos no solo reconocer el talento literario, sino también generar reflexión y sensibilización social a través de historias que acerquen la realidad de las personas con discapacidad. La literatura tiene la capacidad de cambiar miradas y ayudarnos a construir una sociedad más inclusiva”.

El certamen “Letras Inclusivas” regresa tras el éxito de su primera edición, que superó los 500 trabajos presentados

Más información

Los microrrelatos deberán abordar la temática de la diversidad funcional y/o la realidad de las personas con discapacidad. Podrán participar personas mayores de 18 años residentes en España, independientemente de su nacionalidad. 

El jurado estará integrado por profesionales del ámbito de la comunicación y la cultura, que valorarán las obras de forma anónima. El fallo del jurado se dará a conocer en un acto público que tendrá lugar el próximo 3 de diciembre, coincidiendo con el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, en A Coruña.

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