Presentación del libro 'La escalera de papel' de Ángel de la Cruz

Rubén Ventureira, Ángel de la Cruz y Ana Díaz en el espacio Es Bien Javier Alborés

El cineasta, guionista, productor y escritor coruñés Ángel de la Cruz presentó este jueves 1 de octubre, en el Espacio es Bien, una nueva edición de ‘La escalera de papel’, una obra publicada originalmente hace diez años.

El acto de presentación tuvo lugaren el espacio Es Bien y contó con la participación del director de El Ideal Gallego, Rubén Ventureira, Ángel de la Cruz, autor del libro y Ana Díaz de Ézaro Ediciones.

Hace diez años, de la Cruz volcaba su experiencia de trabajo en un libro, ‘La escalera de papel’ (Ézaro) y ahora lo reedita añadiendo aspectos y claves que completan su ‘método’.