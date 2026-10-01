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A Coruña

Presentación del libro 'La escalera de papel' de Ángel de la Cruz

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
01/10/2026 22:11
Presentación del libro “La escalera de papel” de Ángel de la Cruz en el espacio Es Bien
Rubén Ventureira, Ángel de la Cruz y Ana Díaz en el espacio Es Bien
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El cineasta, guionista, productor y escritor coruñés Ángel de la Cruz presentó este jueves 1 de octubre, en el Espacio es Bien, una nueva edición de ‘La escalera de papel’, una obra publicada originalmente hace diez años.

El acto de presentación tuvo lugaren el espacio Es Bien y contó con la participación del director de El Ideal Gallego, Rubén Ventureira, Ángel de la Cruz, autor del libro y Ana Díaz de Ézaro Ediciones.

Hace diez años, de la Cruz volcaba su experiencia de trabajo en un libro, ‘La escalera de papel’ (Ézaro) y ahora lo reedita añadiendo aspectos y claves que completan su ‘método’.

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