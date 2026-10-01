Los coruñeses ‘suspenden’ a la hora de aplicar las normas de la DGT para patinetes

Una persona circula sin casco en patinete eléctrico Patricia G. Fraga

En una ciudad en la que la movilidad gana cada vez más peso y terreno, la Policía Local y el Ayuntamiento de A Coruña pusieron en marcha en el mes de mayo una campaña extraordinaria para tratar de localizar Vehículos de Movilidad Personal (VMP) que no cumpliesen con los requisitos que marca la ley.

Los usuarios que hasta el momento no fuesen conscientes de que requieren de una serie de documentos, gestiones con la DGT, responsabilidad civil, además del deber de respetar la velocidad máxima, podían hacer frente a infracciones de hasta 300 euros. Por ejemplo, las multas por no estar inscritos en el registro son cien euros; circular sin matrícula, ochenta; y conducir careciendo de seguro, 300. Lo más habitual es circular con auriculares y no respetar la luz roja de los semáforos, una conducta que puede ocasionar una multa de 200 euros.

Casco para patinetes, 15 años de edad mínima y más protección a ciclistas: nuevas normas de tráfico desde mañana Más información

También es habitual, reconoció en mayo la concejala de Seguridad Ciudadana, Montse Paz, “ver circular por aceras o zonas peatonales. En esto incidimos mucho porque la movilidad ha cambiado y hay que respetar a los peatones”. En estos casos, que se persiguen durante todo el año, ya que forma parte de una campaña ordinaria, las sanciones llegan a los cien euros por circular por la acera, cincuenta con bonificación.

Cierto es que muchos desconocían estas normas. Y, de acuerdo con el resultado de la operación extraordinaria, aprendieron por las malas. Fuentes municipales aseguran que la campaña se saldó con ocho infracciones por sobrepasar la velocidad máxima; catorce por carecer de seguro; seis por hablar con el teléfono móvil; 48 por circular por la acera y por pasar semáforos en rojo; y 91 por otros asuntos sin especificar.

Obligaciones

Ahora, y cinco meses después de esta campaña, los usuarios de Vehículos de Movilidad Personal deberán cumplir con nuevas obligaciones si no quieren hacer frente a nuevas sanciones.

Ayer entró en vigor la reforma del Reglamento General de Circulación y entre las principales novedades se encuentra el casco obligatorio para usuarios de patinetes eléctricos, así como la edad mínima de quince años para conducirlos. Las personas que circulen con patinete eléctrico por la noche, o en condiciones de visibilidad reducida, deberán utilizar un elemento reflectante.

Los patinetes trucados, sin seguro o sin registrar tienen los días contados en A Coruña Más información

El incumplimiento de estas normas constituye una infracción grave sancionada con 200 euros. La nueva normativa establece también la edad mínima de quince años para conducir un VMP.

Claro está que muchos siguen haciendo caso omiso, y prueba de ello está en la propia ciudad, donde es posible ver a coruñeses subidos en su patinete eléctrico sin hacer uso del casco. Una tendencia que a partir de ahora podrá salir cara.