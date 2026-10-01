La Xunta ofrece al Ayuntamiento alquilar las 40 viviendas vacías de Virgen del Carmen

María Martínez Allegue El Ideal Gallego

La Conselleira de Vivienda María Martínez Allegue acudió este jueves al Hotel Attica 21 para participar en las jornadas “Ayudas a la Promoción de Vivienda Protegida (Plan de Vivienda 2026-2030)” celebradas por Aproinco.

Allí solicitó al Ayuntamiento de A Coruña que ceda a la Xunta las cuarenta viviendas disponibles en el grupo de viviendas de Virgen del Carmen, que se encuentran vacías a la espera de ser reformadas.

La conselleira explicó que si el Ayuntamiento no puede reformarlas, la Xunta tiene los medios para hacerlo y se destinarían al alquiler social, de manera que serían entregadas a los que se encuentran inscritos en el registro de demandantes de vivienda de Galicia.