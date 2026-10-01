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A Coruña

La Xunta ofrece al Ayuntamiento alquilar las 40 viviendas vacías de Virgen del Carmen

Abel Peña
Abel Peña
01/10/2026 10:33
María Martínez Allegue
María Martínez Allegue
El Ideal Gallego
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La Conselleira de Vivienda María Martínez Allegue acudió este jueves al Hotel Attica 21 para participar en las jornadas “Ayudas a la Promoción de Vivienda Protegida (Plan de Vivienda 2026-2030)” celebradas por  Aproinco. 

Allí solicitó al Ayuntamiento de A Coruña que ceda a la Xunta las cuarenta viviendas disponibles en el grupo de viviendas de Virgen del Carmen, que se encuentran vacías a la espera de ser reformadas. 

La conselleira explicó que si el Ayuntamiento no puede reformarlas, la Xunta tiene los medios para hacerlo y  se destinarían al alquiler social, de manera que serían entregadas a los que se encuentran inscritos en el registro de demandantes de vivienda de Galicia.

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