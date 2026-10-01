La conselleira de Vivenda advierte sobre los efectos que tendrían los nuevos decretos en el mercado inmobiliario coruñés

María Martínez Allegue en las jornadas de Aproinco El Ideal Gallego

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, advirtió este jueves de los efectos que, a su juicio, podrían tener los nuevos decretos estatales sobre el mercado inmobiliario, especialmente en las ciudades declaradas como zonas de mercado residencial tensionado. Martínez Allegue realizó estas declaraciones durante su participación en las jornadas “Ayudas a la Promoción de Vivienda Protegida (Plan de Vivienda 2026-2030)” celebradas por Aproinco en el hotel Attica 21 de A Coruña.

Preguntada por el decreto estatal que está previsto aprobar y por su posible impacto en las ciudades declaradas como mercado residencial tensionado, entre ellas A Coruña, la conselleira apeló al "sentido común" para que las nuevas medidas no salgan adelante.

"Espero que opere o sentido común e mañá non se aprobe ningún deses reais decretos, toda vez que son totalmente irresponsables", afirmó. Martínez Allegue calificó las medidas de "populistas" y sostuvo que pueden provocar que los propietarios retiren sus viviendas del mercado del alquiler.

A juicio de la responsable autonómica, las políticas de vivienda deberían centrarse en aumentar la oferta. "O que temos que facer é construír vivenda, incentivar a construción de vivenda, incentivar a mobilización de vivenda baleira e incentivar que os propietarios poñan as vivendas no mercado de alugueiro", señaló.

Martínez Allegue defendió además que las políticas públicas deben proteger tanto a los inquilinos como a los propietarios. "Non só se trata de protexer o inquilino, senón que temos que protexer tamén aos propietarios", indicó.

La conselleira sostuvo que, si los nuevos decretos salen adelante, "non haberá ningún propietario que queira poñer a súa vivenda en aluguer", y puso el foco en la situación de A Coruña.

Preguntada por las afirmaciones del Ayuntamiento de A Coruña acerca de que las medidas vinculadas a la declaración de zona tensionada han contribuido a reducir los precios del alquiler, Martínez Allegue cuestionó el resultado de esta política.

La conselleira recordó que A Coruña fue declarada mercado residencial tensionado hace aproximadamente un año a solicitud del Ayuntamiento y aseguró que, durante este periodo, "o Concello non fixo ningunha das medidas que dixo que tiña que facer para implementar ou reverter esa situación", más allá de la limitación de los precios del alquiler.

Según los datos aportados por Martínez Allegue, el número de contratos formalizados habría descendido de forma significativa desde el inicio de la declaración de zona tensionada. "Retiráronse máis dun 50 por cento das vivendas do mercado de alugueiro, en concreto un 52 por cento", afirmó.

La conselleira situó el dato en la comparación entre los contratos formalizados antes y después de la entrada en vigor de la declaración. Según explicó, antes de la declaración se formalizaban alrededor de 750 contratos, mientras que en julio de 2025, coincidiendo con el inicio de la declaración de zona tensionada, la cifra habría bajado hasta 342 contratos, lo que supone una reducción superior al 52 %.

La titular de Vivenda defendió, frente a las medidas de intervención sobre los precios, una estrategia basada en incrementar la oferta disponible. En este sentido, reclamó tanto la movilización de viviendas vacías como el aumento de la construcción de vivienda protegida para favorecer el acceso a la vivienda y ampliar el parque disponible en alquiler.