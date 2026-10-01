Hace 25 años | Manuel Pablo sufre una rotura de tibia y peroné tras una dura entrada de Giovanella

Giovanella se lamenta mientras Manuel Pablo yace en el suelo lesionado EFE

Hace 25 años, en 2001, la mala fortuna se cebó con el Deportivo ya que además de impedir que ganase al Celta en un encuentro que finalizó con reparto de puntos, acabó lesionado grave Manuel Pablo con una rotura de tibia y peroné que le apartó del fútbol toda la temporada; hace 50 años, en 1976, dos cócteles ‘Molotov’ impactaron contra el Palacio de Justicia causando un incendio; y hace 100 años tenía lugar el juicio a dos hombres por el robo de una cuerda.

Hace 25 años | Manuel Pablo sufre una rotura de tibia y peroné tras una entrada de Giovanella

Mal día para el Deportivo. No solo perdió dos puntos ante el eterno rival. El equipo se queda sin Manuel Pablo. El lateral sufrió una lesión de tibia y peroné en una dura entrada de Giovanella y estará seis mese de baja. El precio del empate es demasiado alto. Salvando la fatal noticia, el derbi respondió a los más exigentes aficionados. Habitualmente el mejor ingrediente de estos partidos, el fútbol, se suministra al plato como si fuese rara especia. Con cuentagotas. Pero ayer los dos equipos se sintieron generosos y no escatimaron buen juego, esfuerzo y goles. La tarde comenzó con sabor agrio en el paladar. El Deportivo, siguiendo la receta de los últimos compromisos, volvió a cocinar en su centro del campo a fuego lento, mientras que el Celta parecía utilizar un microondas. El equipo coruñés perdía demasiado el balón y no conseguía trenzar jugadas. Por si fuera poco, en el toque maestro, Tristán no acertó a imprimir más potencia a dos balones que entraban en la portería y que los defensas celestes quitaron sobre la línea de gol.

Portada de El Ideal Gallego del 01 de octubre de 2001 Archivo El Ideal Gallego

Hace 50 años | Dos “cócteles Molotov” en el Palacio de Justicia de La Coruña

Dos cócteles ‘Molotov’ fueron arrojados poco antes de la madrugada en el palacio de Justicia de esta capital, concretamente en la secretaría del Juzgado Municipal número 3, sito en los bajos de aquel edificio. Al parecer, las primeras personas en darse cuenta de que se observaba resplandor de llamas y de que salía abundante humo por parte de las ventanas enrejadas del Palacio fueron unos clientes de un bar cercano, quienes avisaron inmediatamente a la Policía y a los Bomberos. Inmediatamente acudieron dos coches de bomberos que comenzaron los trabajos de extinción del fuego. Los vecinos del Palacio de Justicia fueron alertados de lo que sucedía y poco después bajada el fiscal-jefe, señor Monzón. Según se pudo comprobar desde fuera del edificio, personas desconocidas originaron este fuego intencionado. Se valieron de una o dos piedras, que aparecían tiradas junto a la ventana, las cuales rompieron los cristales. Vaciaron dos latas de gasolina y arrojaron dos botellas al interior del edificio a la vez que provocaban el fuego.

Portada de El Ideal Gallego del 01 octubre de 1976 Archivo El Ideal Gallego

Hace 100 años | Juzgan a dos hombres por el robo de una cuerda en la ciudad

El 20 de noviembre de 1924, Alfonso Martínez Rey y Enrique José Goimil, se apoderaron de un rollo de cuerda de la propiedad de Santiago Trillo Vázquez, quien lo tenía secando a la puerta de su casa, y cuya cuerda dieron después a Santiago Ares y a Manuel Falpeto, a pesar de conocer su ilegítima procedencia. El fiscal señor Palacios pidió para Alfonso Martínez y para Enrique Goimil dos meses y un día de arresto mayor y pago de costas retirando la acusación en cuanto a los otros dos. Por otra parte, varios barcos saldrán en octubre desde La Coruña para La Habana y Santiago de Cuba. Los precios de los billetes en segunda económica serán de 834,15 pesetas. En instalaciones especiales para el pasaje de tercera clase, en camarotes de seis literas, sobre cubierta, con comedor y mesa con sobreprecio de 25 pesetas. La conducción a bordo del pasaje y sus equipajes es por cuenta de la Compañía. Esta nueva empresa dedicará especialísima atención al pasaje de tercera clase, pudiéndoles por lo tanto garantizar a los emigrantes un excelente trato.