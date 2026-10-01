Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

God Save The Queen actuará en el Palacio de la Ópera en 2027

El Palacio de la Ópera acogerá el 12 de junio de 2027 el espectáculo internacional dedicado a la mítica banda británica, con entradas desde 39,60 euros

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
01/10/2026 15:40
Good Save the Queen
Good Save the Queen
EC
beowner620V2
COLIMA 620
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

A Coruña tiene ya una cita marcada en el calendario, el Palacio de la Ópera recibirá el próximo 12 de junio de 2027, a las 21:00 horas, a God Save The Queen, uno de los espectáculos tributo a Queen con mayor proyección internacional.

God Save The Queen centra buena parte de su propuesta en recuperar sobre el escenario la figura y el carisma de Freddie Mercury, acompañado por las canciones y el legado musical de Brian May, Roger Taylor y John Deacon.

La llegada del espectáculo a A Coruña se enmarca en una nueva gira europea con la que God Save The Queen volverá a recorrer distintos escenarios. Tras sus actuaciones en Europa, América y Asia, la producción regresa a España con una propuesta renovada.

La cita coruñesa busca reunir a seguidores de Queen de distintas generaciones en torno a un repertorio que continúa formando parte de la memoria colectiva del rock.

Las entradas para el concierto del 12 de junio de 2027 tienen un precio desde 39 euros. El espectáculo comenzará a las 21:00 horas en el Palacio de la Ópera de A Coruña.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez durante la sesión de control al Gobierno, este miércoles en el Congreso

El Gobierno espera 'in extremis' a conocer el voto de Junts y el segundo decreto se aleja
EFE
Vacunación contra el covid y la gripe en A Coruña

A incidencia da gripe en Galicia, á alza: soben as consultas e a dispensación de antigripais na última semana
Europa Press
Good Save the Queen

God Save The Queen actuará en el Palacio de la Ópera en 2027
Redacción
Bolsa de te en una planta

Enterrar una bolsita de té usada en la tierra de las macetas: para qué sirve y qué beneficio tiene para las plantas
Esther Durán