God Save The Queen actuará en el Palacio de la Ópera en 2027

Good Save the Queen EC

A Coruña tiene ya una cita marcada en el calendario, el Palacio de la Ópera recibirá el próximo 12 de junio de 2027, a las 21:00 horas, a God Save The Queen, uno de los espectáculos tributo a Queen con mayor proyección internacional.

God Save The Queen centra buena parte de su propuesta en recuperar sobre el escenario la figura y el carisma de Freddie Mercury, acompañado por las canciones y el legado musical de Brian May, Roger Taylor y John Deacon.

La llegada del espectáculo a A Coruña se enmarca en una nueva gira europea con la que God Save The Queen volverá a recorrer distintos escenarios. Tras sus actuaciones en Europa, América y Asia, la producción regresa a España con una propuesta renovada.

La cita coruñesa busca reunir a seguidores de Queen de distintas generaciones en torno a un repertorio que continúa formando parte de la memoria colectiva del rock.

Las entradas para el concierto del 12 de junio de 2027 tienen un precio desde 39 euros. El espectáculo comenzará a las 21:00 horas en el Palacio de la Ópera de A Coruña.