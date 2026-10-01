Enfrentamientos sobre la vivienda, los presupuestos y el "poder" protagonizan el pleno de A Coruña

Pleno en A Coruña Quintana

"Teñen a oportunidade de demostrar se A Coruña é a súa prioridade ou, polo contrario, son as eleccións de maio". El portavoz municipal, José Manuel Lage Tuñas, lanzó un órdago al PP de Miguel Lorenzo en un pleno con varios protagonistas. La vivienda, los presupuestos, el "poder" y las rupturas marcaron el debate de la sesión, que dio comienzo tras conocerse la respuesta de los populares a la carta enviada por la alcaldesa, Inés Rey, en la que los invita a citarse el próximo martes para negociar las cuentas de 2027. Todo ello, tras el plantón del BNG de Avia Veira horas atrás.

Mientras la regidora propone reunirse para conocer si "existe una base mínima de entendimiento", el PP de Lorenzo reclama transparencia en la gestión económica. Una de las varias condiciones que pone la formación para acudir al encuentro, no sin antes mostrar su "grata sorpresa por el cambio de criterio" del PSOE.

El pleno de este jueves comenzó con la aprobación, por unanimidad, de los asuntos de la parte resolutiva, entre los que se encontraba el expediente de modificación de subvenciones nominativas del actual presupuesto, así como la aprobación inicial de la ordenanza fiscal para ampliar el servicio de extinción de incendios. No obstante, durante los diferentes debates, la actualidad acaparó el relato.

Fue el debate sobre las subvenciones nominativas el que abrió el camino para que las cuentas de 2027 se tornarse protagonistas de la sesión. El nacionalista Francisco Jorquera anunció el voto a favor de su partido, pero pidió al Gobierno local mayor agilidad en la tramitación de subvenciones.

Tras citar varios compromisos que, dijo, siguen pendientes, aprovechó su turno de palabra para anunciar que el BNG, de no haber acuerdo para los presupuestos del próximo año, respaldará la aprobación de un anexo de subvenciones, con el fin de evitar que las asociaciones y entidades se vean perjudicadas. "Mirar pola cidadanía non é adherirse ás súas políticas", expresó Jorquera, quien recordó que, en 2021, el Gobierno local prorrogó las cuentas del año anterior "sen falar cos partidos".

Mientras Lorenzo acusó tanto a nacionalistas como a socialistas de "pactar con lo que sea con tal de seguir en el poder en las siguientes elecciones", ya sea "pactar con el diablo", contestó también a Jorquera: "Tarde piaches".

Lage Tuñas, por su parte, recordó que "os acordos co BNG teñen sido positivos e teñen dado froitos". Tras la negativa de los nacionalistas a negociar las nuevas cuentas, "non nos pechamos a nada", añadió, en relación a la invitación a los populares para dialogar. En el pasado, comentó, "houbo propostas do PP que foron recibidas, pero non houbo acordo porque había co BNG. Teñen a oportunidade de demostrar se A Coruña é a súa prioridade ou, polo contrario, son as eleccións de maio. Verémoslo o próximo martes", concluyó el también concejal de Economía y Planificación Estratégica.

Vivienda

El BNG presentó una moción pata reclamar a la Xunta que transfiera al Ayuntamiento los fondos del Estado por la declaración de zona tensionada (5,2 millones de euros, repartidos entre A Coruña y Santiago). Esta salió adelante gracias al apoyo de los socialistas y ante la negativa del PP.

La portavoz del BNG Avia Veira calificó de "fracaso" el Plan Rexurbe de la Xunta, quien, denunció, solo ha entregado "40 vivendas" hasta la fecha. Además, criticó que, pese a que el Gobierno autonómico rechaza la declaración de zona tensionada, "para pedir a pasta, sí", en referencia a la transferencia de fondos estatales.

La Xunta quiere dedicar el dinero a construir vivienda pública, pero el Gobierno local pide gestionar estos fondos, tal y como defendió el concejal de Vivienda, Francisco Dinís. Este recordó que la declaración de zona tensionada se logró tras "mucho trabajo y pese al boicot de la Xunta" y respaldó la propuesta municipal de destinar la ayuda a rehabilitar 40 viviendas municipales para destinarlas al alquiler social, entre otras medidas.

El edil instó al Gobierno gallego a "ejecutar el dinero de la partida del Instituto Galego de Vivenda" para construir en la ciudad, donde los demandantes de vivienda pasaron de 3.000 "a 7.000". Lorenzo insistió en que "los males" en materia de vivienda "vienen del PSOE", y cuestionó el porqué de las críticas a la Xunta: "El Gobierno autonómico dice que va a construir con este dinero, ¿cuál es el problema? ¿No dicen que no construimos?".

El Partido Popular presentó una moción para pedir al Gobierno local que cediese suelo a la Xunta para construir vivienda pública, pero esta decayó por la enmienda presenta por el PSOE y apoyada por el BNG. El concejal de Vivienda puso en valor el hecho de que el actual Gobierno local haya sido "el primero en ceder tres parcelas a la Xunta para construir vivienda pública", pero lamentó que, para dos de ellas (Los Rosales y Pedro Fernández), "todavía no se han presentado licencias".