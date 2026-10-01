El puerto de A Coruña recibe al Ambition con más de 1600 pasajeros a bordo

Escala Ambition El Ideal Gallego

El puerto de A Coruña recibió este jueves, 1 de octubre a las 06:00 horas la escala del crucero Ambition procedente de Gijón.

El buque, con 216 metros de eslora, atracó en el muelle de Trasatlánticos, donde permanecerá hasta las 18:00 horas antes de continuar su ruta hacia Leixoes . A bordo viajan alrededor de 1.670 pasajeros, que dispondrán de varias horas para conocer la ciudad antes de que el crucero retome su navegación.

Los pasajeros del crucero que fue confinado en Francia por un brote de gastroenteritis desembarcan en A Coruña Más información

El Ambition ya hizo escala en el puerto de A Coruña el sábado 16 de mayo de 2026 tras verse afectado por un brote de gastroenteritis por norovirus.