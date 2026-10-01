Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

El puerto de A Coruña recibe al Ambition con más de 1600 pasajeros a bordo

El buque permanecerá en la ciudad hasta las 18:00 horas, antes de continuar su ruta hacia Leixoes

Esther Durán
01/10/2026 12:43
Escala Ambition
Escala Ambition
El Ideal Gallego
beowner620V2
COLIMA 620
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

El puerto de A Coruña recibió este jueves, 1 de octubre a las 06:00 horas la escala del crucero Ambition procedente de Gijón.

El buque, con 216 metros de eslora, atracó en el muelle de Trasatlánticos, donde permanecerá hasta las 18:00 horas antes de continuar su ruta hacia Leixoes . A bordo viajan alrededor de 1.670 pasajeros, que dispondrán de varias horas para conocer la ciudad antes de que el crucero retome su navegación.

Los pasajeros del 'Ambition', que habían sido confinados en Burdeos por un brote de norovirus, desembarcando en A Coruña

Los pasajeros del crucero que fue confinado en Francia por un brote de gastroenteritis desembarcan en A Coruña

Más información

El  Ambition ya hizo escala en el puerto de A Coruña el sábado 16 de mayo de 2026 tras verse afectado por un brote de gastroenteritis por norovirus.

 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Un panel avisa de un corte de tráfico por las obras en Alfonso Molina

Cambios en Alfonso Molina desde esta noche: así afectarán al tráfico hasta febrero de 2027
Redacción
Acampada en Sol para protestar por el precio de la vivienda

Ayuso pide a los tribunales que ordenen al Gobierno desalojar la acampada de Sol
EFE
Antonio Zambujo, en una imagen promocional

Antonio Zambujo, artista portugués, antes de su concierto en el Colón | "Ahora va todo muy rápido, sin tiempo para reflexionar"
Óscar Ulla
Miguel Lorenzo

El PP pone condiciones a reunirse con el Gobierno local de A Coruña para negociar los presupuestos
Abel Peña