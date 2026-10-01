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A Coruña

El PP pone condiciones a reunirse con el Gobierno local de A Coruña para negociar los presupuestos

En su respuesta manifiesta su "grata sorpresa" por la invitación de la alcaldesa, Inés Rey, con la que el BNG se niega a pactar las cuentas de 2027

Abel Peña
Abel Peña
01/10/2026 13:01
Miguel Lorenzo
Miguel Lorenzo, portavoz del PP y candidato a la Alcaldía
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A primera hora de hoy, el PP respondió a la carta de la alcaldesa, Inés Rey, en la que le citaba para el próximo martes con el objeto de negociar los presupuestos de 2027. La alcaldesa realiza este movimiento después de que el BNG le haya negado su apoyo, porque hasta ahora siempre había podido contar con otros grupos de la oposición 'progresista', el BNG o, antes, la Marea Atlántica, para no tener que pactar con el PP. 

De ahí la ironía que transpira la respuesta del PP donde le manifiesta a la regidora "a nosa grata sorpresa polo seu cambio de criterio" al tiempo que admiten "desconfianza" por la invitación tras "tres anos de bloqueo e de levantar un muro cara ao noso grupo municipal". 

La alcaldesa, Inés Rey, convoca al BNG a la reunión preparatoria de los presupuestos

El plantón del BNG a la alcaldesa abre la puerta a que esta negocie los presupuestos con el PP

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En el mismo tono irónico, reconocen la importancia del diálogo a la hora de los presupuestos "pois nun futuro próximo teraos que xestionar un Goberno local do PP". Pero ponen condiciones para sentarse a negociar "uns orzamentos reais e cribles e que non se convertan nunha carta aos reis magos". 

Primero: un informe detallado sobre la situación económica municipal, que arrastra un déficit de 12 millones de euros en 2025. Segundo: otro informe de la ejecución del presupuesto de este año, dado que no se sabe nada de los préstamos que se iban a solicitar para hacer inversiones. Tercero: si se van a incluir las propuestas del PP. Cuarto: convocar las subvenciones para rehabilitación de viviendas y accesibilidad (ascensores) 

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