El envejecimiento del arbolado urbano propicia las caídas de ramas que se han registrado los últimos días

Un fresno derribado por el viento en Méndez Núñez German Barreiros

En los últimos días se han sucedido los desprendimientos de ramas, y algunos han causado heridas de escasa consideración a personas que se encontraban cerca de los árboles en el momento de los hechos. En la calle Barcelona, en Méndez Núñez, en la plaza de España... Los incidentes se suceden y generan la sensación de que algo pasa con los árboles a los que tan apegados están los coruñeses. Pero no hay motivo de alarma: se trata de algo tan natural como la edad.

Porque los árboles también envejecen. Carlos Franco, ingeniero forestal y experto en el arbolado urbano coruñés, señala que este fenómeno también ha ocurrido en otras ciudades como Madrid, donde ha llegado a morir una persona. Pero la capital de España es una de la ciudades con más árboles de Europa y en A Coruña también se plantan cada vez más ejemplares: se espera que lleguen a los 27.000 antes de fin de año. “Desde los años 60 se han dispuesto muchos, y van envejeciendo”, señala Franco.

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Además, durante años se optó por especies de crecimiento rápido como pinos, álamos o castaños, para que se desarrollaran lo antes posible y ofrecieran sombra a los vecinos. Pero lamentablemente, estas especies también son muy susceptibles de perder ramas, y de sufrir pudriciones. Por eso fue necesario talar los álamos de la plaza de Ourense. Por supuesto, también hay excepciones: durante el temporal de este martes cayó una gran rama de un fresno de los jardines de Méndez Núñez, pese a que es una especie resistente.

Una época complicada

Pero también hay que tener en cuenta que el final del verano y el principio de otoño es una época complicada para los árboles de hoja caduca, porque todavía no se han desprendido de las hojas y las ramas soportan mucho peso. Es entonces cuando se revelan los problemas que han venido arrastrando el resto del año. Y tampoco se puede olvidar que a los árboles les sienta tan mal vivir en la ciudad soportando su contaminación, como a los seres humanos.

“Antes no se conocía la respuesta de estos arboles al entorno –explica Franco–. Lo que hay que hacer es un estudio y ya lo están haciendo, sobre qué arboles tenemos que plantar en un futuro para que esto no pase. Árboles columnares, como los robles de la plaza de Atochas”.