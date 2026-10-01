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A Coruña

El envejecimiento del arbolado urbano propicia las caídas de ramas que se han registrado los últimos días

Abel Peña
Abel Peña
01/10/2026 21:32
Viandantes sorteando el viento y árboles caídos han sido las escenas más comunes este martes en la ciudad
Un fresno derribado por el viento en Méndez Núñez
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En los últimos días se han sucedido los desprendimientos de ramas, y algunos han causado heridas de escasa consideración a personas que se encontraban cerca de los árboles en el momento de los hechos. En la calle Barcelona, en Méndez Núñez, en la plaza de España... Los incidentes se suceden y generan la sensación de que algo pasa con los árboles a los que tan apegados están los coruñeses. Pero no hay motivo de alarma: se trata de algo tan natural como la edad.

Porque los árboles también envejecen. Carlos Franco, ingeniero forestal y experto en el arbolado urbano coruñés, señala que este fenómeno también ha ocurrido en otras ciudades como Madrid, donde ha llegado a morir una persona. Pero la capital de España es una de la ciudades con más árboles de Europa y en A Coruña también se plantan cada vez más ejemplares: se espera que lleguen a los 27.000 antes de fin de año. “Desde los años 60 se han dispuesto muchos, y van envejeciendo”, señala Franco.

Viandantes sorteando el viento y árboles caídos han sido las escenas más comunes este martes en la ciudad

A Coruña fue uno de los ayuntamientos en los que más alertas a Emergencias se sumaron durante el temporal

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Además, durante años se optó por especies de crecimiento rápido como pinos, álamos o castaños, para que se desarrollaran lo antes posible y ofrecieran sombra a los vecinos. Pero lamentablemente, estas especies también son muy susceptibles de perder ramas, y de sufrir pudriciones. Por eso fue necesario talar los álamos de la plaza de Ourense. Por supuesto, también hay excepciones: durante el temporal de este martes cayó una gran rama de un fresno de los jardines de Méndez Núñez, pese a que es una especie resistente.

Una época complicada

Pero también hay que tener en cuenta que el final del verano y el principio de otoño es una época complicada para los árboles de hoja caduca, porque todavía no se han desprendido de las hojas y las ramas soportan mucho peso. Es entonces cuando se revelan los problemas que han venido arrastrando el resto del año. Y tampoco se puede olvidar que a los árboles les sienta tan mal vivir en la ciudad soportando su contaminación, como a los seres humanos.

“Antes no se conocía la respuesta de estos arboles al entorno –explica Franco–. Lo que hay que hacer es un estudio y ya lo están haciendo, sobre qué arboles tenemos que plantar en un futuro para que esto no pase. Árboles columnares, como los robles de la plaza de Atochas”.

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