El BNG de A Coruña exige a la Xunta los 3,6 millones de euros a la ciudad por ser zona tensionada

Avia Veira, durante su intervención en Monte Alto CEDIDA

La plaza del Mercado de Monte Alto acogió un acto de campaña de Galiza Nova sobre el derecho a la vivienda. En él, Avia Veira, candidata nacionalista en A Coruña, urgió a la Xunta a que entregue los 3,6 millones de euros que el Gobierno central otorga a las zonas de mercado residencial tensionado como A Coruña.

“Estamos a falar de 3,6 millóns de euros. O debate aquí é quen debe xestionar ese diñeiro, quen debe decidir como e onde se inviste. Obviamente, ten todo o sentido que o faga o Concello e non unha Xunta que ten máis que demostrada a súa falta de vontade política á hora de promover a construción de vivenda pública”, criticó Veira, quien recordó que, desde 2009, los sucesivos gobiernos populares solo han entregado 40 viviendas sociales en la ciudad.

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Para la candidata nacionalista, esos 3,6 millones de euros “viríanlle moi ben á EMVSA (Empresa Municipal de Vivienda) que necesita recursos e vontade política para efectivamente ser un axente positivo na abordaxe da emerxencia habitacional que atravesamos”.

Veira lamentó que en el pleno de hoy, el grupo municipal popular votase en contra de esa transferencia de fondos. “O señor Lorenzo” -por Miguel Lorenzo, el candidato del PP- “prefire poñerse ás ordes de Rueda (Alfonso Rueda, presidente de la Xunta) antes do que defender os intereses da nosa cidade”.