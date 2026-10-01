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A Coruña

El balcón desde el que se ve el futuro de los edificios prefabricados en Xuxán

El nuevo barrio acoge el primer ejemplo de A Coruña de edificio construido totalmente con técnicas industrializadas

Abel Peña
Abel Peña
01/10/2026 23:01
La conselleira Martínez Allegue visitó la obra este jueves
La conselleira Martínez Allegue visitó la obra este jueves
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El Gobierno autonómico está convencido de que la construcción mediante técnicas industrializadas (es decir, traer las piezas a la obra y montarlas in situ), es el futuro, así que la conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, volvió ayer a visitar Xuxán (algo que hace a menudo) para constatar el avance de las obras de un bloque de 40 viviendas, el primero que se emplea en A Coruña siguiendo esta técnica. Allí descubrió las vistas de la ciudad desde dos balcones construidos con piezas prefabricadas.

La Xunta considera que este modelo es más ágil y seguro, porque permite reducir la mano de obra y el tiempo de construcción. El problema, claro está, es que el tejido industrial todavía no es lo suficientemente potente como para atender la demanda a gran escala, aunque el Gobierno autonómico está fomentando la reconversión del sector para hacer frente al problema.

En el caso de los 40 pisos que se construyen en Xuxán, los elementos industrializados son la misma estructura, las fachadas y los balcones cuya solidez pudo comprobar ayer la conselleira, acompañada de la delegada de la Xunta, Belén do Campo. Cada piso contará con su propia terraza, y 32 se colocarán con este sistema.

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Consiste en disponer primero unas bandejas de acero galvanizadas suspendidas mediante unos tirantes, se instalan las barandillas (construidas en Galicia) y el suelo se recubre de césped artificial. La Xunta tiene en marcha más de 1.000 viviendas de promoción pública en la ciudad y actualmente se están construyendo otras dos promociones de alquiler social: una de 50 y otra de 14.

También se van a construir otras 250 viviendas más mediante este método de prefabricado en el nuevo barrio coruñés. Y es muy probable que se haga lo mismo en Monte Mero, donde se prevé construir más de 3.000 viviendas protegidas

Hacia la estandarización

La construcción a base de módulos exige ser estricto y meticuloso para que todas las piezas encajen en su sitio. Cuando se estandaricen las dimensiones, esto provocará que se abarate el coste y se facilite su montaje.

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Por otro lado, es difícil emplearlas en solares con formas irregulares, como ocurre en el caso del edificio que la Xunta está construyendo en Rey Abdullah, cuyo terreno triangular obliga a recurrir a métodos tradicionales. Sin embargo, las grandes promociones construidas en la periferia parecen terreno abonado para esta técnica, si es que se logran solucionar los retos que aún quedan por delante. Por el momento, el de Xuxán sigue siendo el único edificio de A Coruña construido por este método.

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