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A Coruña

Detenido un matrimonio de septuagenarios tras una pelea que acabó a puñaladas

Abel Peña
Abel Peña
01/10/2026 04:28
Vista de la calle Ramón y Cajal
Javier Alborés
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En la noche del domingo al lunes se produjo un altercado en un domicilio de la calle Ramón y Cajal protagonizado por un matrimonio de septuagenarios, que acabaron a puñaladas. Ambos fueron detenidos, aunque él fue trasladado a la UCI y ella, a un psiquiátrico, para ser sometida a un examen. Aunque algunos detalles no han trascendido, la Jefatura Superior de la Policía Nacional confirma que, en la noche del domingo al lunes, el 091 recibió una llamada alertando de un altercado doméstico que resultó ser grave. El marido, de más edad, presentaba varias cuchilladas en el tórax, mientras que ella tenía un corte en un antebrazo.

La historia es confusa, dado que ambas partes se acusaban de agresión, y tampoco se conoce el motivo de la disputa. Según explicó el varón, la mujer aprovechó que él se había ido a la cama y estaba dormido para tratar de matarlo a puñaladas. Quizá en el transcurso de la pelea, ella se hirió con su propia arma o él se la arrebató y fue quien le cortó.

Los agentes pudieron constatar que la cama estaba llena de sangre. Ambos fueron trasladados al Hospital, aunque el septuagenario tuvo que ser ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). En cambio, a la mujer fue sometida a un examen psiquiátrico.

Suceso en la calle Vista Alegre de A Coruña

El detenido en A Coruña por maltrato tras un altercado con sus hijos, en libertad con orden de alejamiento

Más información

Condena

En el mismo orden de cosas, la Audiencia Provincial de A Coruña ha condenado a cinco años y medio de cárcel a un hombre por agredir sexualmente, lesionar, injuriar y vejar a su expareja, exigiéndole que limpiara la casa.

El hombre, bebedor y consumidor de cocaína, usaba expresiones “ofensivas, hirientes, ultrajantes, patriarcales. El ánimo de ofender está embebido en las mismas”, destaca el tribunal.

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