El boceto del mural con su correspondiente carta explicativa firmada por el propio artista, Urbano Lugrís Colección Abelardo Varela

Son muchas las obras de Urbano Lugrís en Galicia y A Coruña, si bien podrían haber sido incluso más. Y es que el legendario artista ideó un proyecto para pintar un mural en la iglesia de San Pedro de Visma que nunca se llevó a cabo. Así lo atestiguan unos bocetos y una carta explicativa de la colección particular de Abelardo Varela, en los que el propio artista define cómo le gustaría que fuese el mural.

Aunque se desconoce si fue por iniciativa propia o por encargo y la fecha exacta del boceto (lo más probable es que pertenezca a la década de 1960, pues es cuando realizó tres tablas religiosas para la iglesia de Vilaboa), lo cierto es que el mural nunca llegó a materializarse. La iniciativa, plasmada en los comentados bocetos y una carta, habría consistido en un mural para la bóveda de cascarón de la iglesia.

Boceto del mural de Lugrís para la iglesia Colección Abelardo Varela

Así, Lugrís detalló lo que habría querido ilustrar: en la bóveda, unos ángeles tocan sus instrumentos musicales para la Virgen mientras otros dos la coronan. Este último gesto, de hecho, remite precisamente a ‘Símbolo de bautismo’, una de sus obras para el templo de Vilaboa. En la pared del altar, debajo de la bóveda, quería pintar a un San Pedro en una hornacina.

En la carta que acompaña al boceto, Lugrís explica que se trataría de una composición “armónica, acorde con el movimiento de la cúpula, figurando el Misterio de la Coronación de la Santísima Virgen”. Pretendía emplear colores “nobles, permanentes e inaltarables, utilizándose para ello óleos de primera calidad, de la casa Reeves, de Londres, en depósito en La Coruña, para su venta, en la Papelería de Roel, en esta plaza”.

La carta de Lugrís Colección Abelardo Varela

Confiaba el artista en que estos colores habrían garantizado, por su excelencia, la resistencia del mural. Una obra que, presumía, no podía atisbarse solo con el boceto, pues en la carta ya advertía que pretendía pintar ocho ángeles y no seis como en este borrador. Asimismo, aseguraba que el oro a emplear en la pieza debía ser oro fino de 18 kilates de la Casa Macarrón de Madrid, “de fácil aplicación y brillo y permanencia ilimitados”.

La iglesia habría ganado un esplendor sin precedentes de haber contado con una obra como la que planteó Lugrís. Quizá, expone su párroco actual, Santiago Romero, le habría hecho incluso olvidar episodios oscuros de su historia, como cuando fue quemada en tiempos de la II República, en 1934. “El fuego arrasó con buena parte del templo, tuvo que ser reconstruido desde los cimientos, y nunca llegó a tener unos ornamentos que lo acompañasen”, explica.

Santiago Romero, en la iglesia de San Pedro de Visma, con el altar donde debía ir el mural de fondo Patricia G. Fraga

Lo cierto es que la historia es desconocida hasta para los encargados del templo. Romero, que apenas lleva dos años en su cargo, así lo atestigua: “Desconocía por completo esta historia, es la primera vez que la escucho”. “Desde luego, habría contribuido a relanzar el templo tener una pintura como esa aquí, habría sido todo un acierto”, insiste.