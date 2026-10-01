Cambios en Alfonso Molina desde esta noche: así afectarán al tráfico hasta febrero de 2027

Un panel avisa de un corte de tráfico por las obras en Alfonso Molina Quintana

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible acometerá desde este jueves cambios provisionales en el tráfico de la AC-11, en Alfonso Molina, para permitir el avance de las obras de remodelación de esta vía de acceso y salida de A Coruña.

Las modificaciones comenzarán a las 22.00 horas de este jueves, 1 de octubre, y se mantendrán hasta el lunes 22 de febrero de 2027, según ha informado el Ministerio.

Los cambios permitirán disponer de espacio en la margen derecha de la calzada en sentido salida de la ciudad para facilitar el tránsito de maquinaria y ejecutar diferentes trabajos vinculados al proyecto, entre ellos actuaciones de alumbrado, drenaje y telecomunicaciones, además de la ampliación del desmonte necesaria para incrementar la plataforma.

Afectaciones Obras Alfonso Molina EC

Durante este periodo, los tres carriles de la AC-11 en sentido salida de A Coruña se desplazarán hacia la mediana, lo que supondrá una reducción de su anchura.

Esta modificación se realizará a la altura del paso superior sobre la avenida García Sabell, dentro de la zona afectada por los trabajos.

También se verá afectado el tráfico procedente del polígono de Pocomaco. El carril de incorporación a la AC-11 será acortado y, dependiendo del tramo, el arcén y el carril derecho podrán quedar reducidos o sin circulación entre la avenida García Sabell y el ramal de salida hacia A Zapateira.

Este último ramal ya dispone de un desvío provisional debido a las obras.

Transportes también establecerá durante este periodo nuevos límites de velocidad en sentido salida de la ciudad para garantizar la seguridad en la zona de obras.

La velocidad estará limitada a:

70 km/h desde la zona de la fuente de las Pajaritas.

50 km/h desde la altura del centro comercial Carrefour hasta las inmediaciones del acceso a la gasolinera de Repsol.

Los conductores deberán prestar especial atención a la señalización provisional y a los cambios en la configuración de los carriles durante el desarrollo de los trabajos.

Itinerarios alternativos desde García Sabell

El Ministerio recomienda utilizar itinerarios alternativos para incorporarse a la AC-11 desde la avenida García Sabell.

Los desvíos y modificaciones de tráfico han sido coordinados con la Dirección General de Tráfico (DGT) y el Ayuntamiento de A Coruña.

En concreto, se aconseja acceder a Alfonso Molina a través de los accesos desde San Cristóbal y desde la carretera de A Zapateira, con el objetivo de evitar las zonas afectadas por las restricciones.

Las restricciones se mantendrán, según la planificación comunicada por Transportes, hasta el 22 de febrero de 2027, fecha prevista para finalizar esta fase de las actuaciones en la AC-11.