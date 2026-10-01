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A Coruña

Aproinco señala el decreto 1713/2010 como el inicio del problema

Julia Nóvoa
01/10/2026 23:15
Juan José Yáñez, secretario general de Aproinco
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El secretario general de Aproinco, Juan José Yáñez, ofreció ayer una disertación en el Hotel Attica 21 en el transcurso de unas jornadas organizadas por la Asociación de Promotores Inmobiliarios de A Coruña sobre ayudas a la vivienda protegida. Yáñez quiso aclarar en su intervención cómo se ha llegado a esta situación de escasez. Para él, todo empezó con el Real Decreto 1713/2010.

“La hecatombe, el origen de todos los males, es este decreto: acaba con todos los sistemas tradicionales de financiación de actuaciones protegidas, suprime las nuevas ayudas, las nuevas subsidiaciones, los futuros cupos....”, explica. En aquel año España estaba en lo peor de la crisis inmobiliaria y los promotores llevaron el decreto ante el Tribunal Supremo, que desestimó su recurso, dejando muchos proyectos en la estacada.

La conselleira María Martínez Allegue y el presidente de Aproinco, Ángel Jove Alborés

Ángel Jove Alborés plantea reducir la calidad de la vivienda para abaratar su coste

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Los siguientes planes de vivienda siguieron su estela, fomentando las ayudas al alquiler, pero no la construcción de nueva vivienda, aunque sí rehabilitación. “No hay módulos, no hay ayudas y desaparecen préstamos favorables”, señala. Es más, el plan de vivienda de 2108-2021 lo dice expresamente “sin fomentar con ayudas públicas la construcción de nuevas viviendas”. “¿De qué nos quejamos ahora?”, se pregunta Yáñez.

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