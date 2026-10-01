Antonio Zambujo, artista portugués, antes de su concierto en el Colón | "Ahora va todo muy rápido, sin tiempo para reflexionar"

Antonio Zambujo, en una imagen promocional Cedida

Tras su concierto hace unos días en Santiago, el músico portugués Antonio Zambujo (Beja, Portugal, 1975) vuelve a visitar Galicia para seguir presentando su último disco, 'Oraçao ao tempo', un trabajo en el que reflexiona acerca del tiempo y su rapidez en la actualidad. En esta ocasión, ofrecerá un concierto en el teatro Colón este viernes 2 de octubre.

"Tocaremos las canciones de este disco, pero también habrá temas de discos anteriores, canciones que me gusta cantar", explica el artista portugués, que recuerda que ya tocó en el Colón en el pasado. "Me gusta mucho venir a tocar a Galicia, creo que a vosotros también os gusta la música que hacemos y eso nos hace felices", apunta Zambujo, recordando la "bonita experiencia" de hace unos días en Compostela.

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El artista tiene claro que, más allá de la geografía y el idioma, hay una conexión también musical entre Portugal y Galicia. "La música de raíz está muy cercana, no sólo por la geografía, sino también por la cultura", asegura, añadiendo que "con sus diferentes influencias", la música tradicional y de raíz de ambos lados del Miño "son músicas que nos interesa conocer y que establecen muchas conexiones".

Sobre el disco que viene a presentar ante el público coruñés, 'Oraçao ao tempo', Zambujo explica que "nació como una reflexión sobre el tiempo". Tras cumplir medio siglo de vida, apostó por la reflexión sobre el tiempo y, valga la redundancia, sus tiempos. "Ahora es todo muy rápido, sin tiempo para reflexionar ni para pensar, a través de las canciones intento mostrar mi forma de pensar y cómo usar el tiempo", explica.

La acogida, dice, está siendo buena, y pone como ejemplo los conciertos que ya ha dado en Portugal, en Madrid y, ahora, en Galicia. "A principios de año comenzaremos la gira por el resto de Europa", señala.

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En el disco, destacan colaboraciones con artistas como Caetano Veloso, de quien se deshace en elogios. Destaca la influencia de este y otros artistas brasileños como Vinicius de Moraes o Tim Jobim, pero también actuales como Zé Ibarra o Tim Bernardes, entre muchos otros. "Son todos músicos que me han hecho descubrir cosas nuevas en mí música y son influencias muy grandes", explica antes de añadir que es un orgullo haber colaborado con un artista como Veloso: "Es como un ídolo, fue una sorpresa muy grande poder cantar con él".

Y, con el tiempo sobre la mesa, Zambujo cumplirá dentro de poco 25 de su álbum debut. Cuestionado al respecto no puede no reír: "¿Sabes qué? Hay generaciones de artistas que hacen conciertos conmemorativos de los 10, los 15, los 20...yo nunca los he hecho porque nunca le di mucha importancia al tiempo, sinceramente, ni me acordaba que se cumplían 25 años de mi primer disco", dice entre risas. "Yo miro de ir haciendo conciertos, intentando divertirme lo máximo posible y, al mismo tiempo, intentando que el público disfrute, que les guste nuestra música", comenta.

Lo que sí que mira es al futuro, a esa gira europea y a un posible nuevo disco. "Siempre están surgiendo nuevas ideas, nuevas canciones, algunas colaboraciones... tal vez hacia finales del próximo año pensamos el grabar un disco nuevo", concluye el músico portugués.